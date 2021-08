Stand: 22.08.2021 10:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

75 Jahre Schleswig-Holstein

Das Land Schleswig-Holstein feiert seinen 75. Geburtstag- und zwar rund um Schloss Gottorf in Schleswig. Dort präsentieren sich Vereine, Wissenschaft, Kirchen und Institutionen auf einem Bürgerfest mit Musik und Kultur. Ausgerichtet wird das Fest von Landtag und Landesregierung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.08.2021 11:00

Corona in SH: Inzidenz bei 49,6

Innerhalb von 24 Stunden sind 196 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden. 63 Menschen werden in Zusammenhang mit Corona im Krankenhaus behandelt. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat Neumünster mit 94,8, gefolgt vom Kreis Dithmarschen mit 90,8 und der Stadt Flensburg mit 83,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.08.2021 11:00

Extremschwimmer erreicht Helgoland

Der 49-Jährige André Wiersig ist gestern von St. Peter-Ording bis nach Helgoland geschwommen. Er brauchte für die etwa 50 Kilometer lange Strecke gut 18 Stunden. Unterwegs hatte der Extremschwimmer mit zum Teil starker Strömung zu kämpfen. Begleitet wurde er von einem Kajak und einem Helgoländer Börteboot. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.08.2021 09:00

Wetter: Wolken und Sonne im Mix

Es ist heute örtlich aufgelockert bis stark bewölkt. Vor allem im Süden des Landes kann es teils kräftigen Regen geben. Richtung Nordfriesland und Angeln regnet es nur stellenweise am Nachmittag, dort gibt es sonst freundliche Phasen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad in Schönberg (Holstein) bis 21 Grad auf Sylt. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See teils frisch aus Ost bis Nordost. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 17 Grad in Bad Segeberg und 20 Grad auf Pellworm.

