Extremschwimmer André Wiersig auf dem Weg nach Helgoland

Um Mitternacht ist André Wiersig am Strand von St. Peter-Ording in die Nordsee gegangen. Sein Ziel ist die rund 50 Kilometer entfernte Insel Helgoland - weit draußen in der Nordsee. Dort will er am späten Nachmittag ankommen. Der 49-jährige Paderborner ist zusammen mit zwei Begleitbooten unterwegs. Ein Experte des Bundesamts für Schiffahrt und Hydrografie ist mit an Bord und errechnet immer wieder die aktuell beste Strecke. Der Extremschwimmer ist nur mit Badekappe, Badehose und Schwimmbrille bekleidet und will als erster Mensch überhaupt diese Strecke schwimmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.08.2021 10:00

SHMF Bernstein Award verliehen

In Lübeck wurde am Freitagabend der diesjährige Leonard Bernstein Award beim Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) verliehen. Preisträgerin ist in diesem Jahr eine junge britische Pianistin, die gemeinsam mit dem Schleswig-Holstein Festival Orchester ihr erstes SHMF-Konzert gab. Mit 24 Jahren und ihrem großen musikalischen Können reiht sich die Pianistin Isata Kanneh-Mason damit in die Riege der Preisträger ein. Sie begeisterte beim Preisträgerkonzert mit ihrer Interpretation von Clara Schumanns Klavierkonzert Nr. 1. Das Publikum dankte mit stehenden Ovationen. Der Leonard Bernstein Award ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 2002 jedes Jahr verliehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.08.2021 10:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Binnen 24 Stunden sind 222 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet worden (Datenstand 20.8.). 63 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 69.340. Nach einer Schätzung des RKI gelten etwa 64.900 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.642. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 48,8 (Vortag: 50,0). Vor einer Woche lag sie bei 47,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.08.2021 10:00

Holstein Kiel spielt Unentschieden bei Fortuna Düsseldorf

Nach drei 0:3-Pleiten hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Freitag bei Fortuna Düsseldorf den ersten Punkt geholt. Das 2:2 (1:1) ging am Ende in Ordnung, allerdings hatten die Störche zweimal geführt. Alexander Mühling (5.) und der Ex-Düsseldorfer Steven Skrzybski (65.) hatten die Kieler jeweils ins Führung geschossen. Khaled Narey (40.) und der eingewechselte Kristoffer Peterson (87.) glichen zweimal für die Rheinländer aus. Der unter der Woche verpflichtete Lewis Holtby kam ab der 84. Minute zu einem Kurzeinsatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.08.2021 08:00

Pro Bahn SH kritisiert erneuten Bahnstreik

Der Fahrgastverband Pro Bahn Schleswig-Holstein Hamburg hat Kritik am erneuten Bahnstreik geäußert. Es stelle sich die Frage, ob ein Streik während einer Pandemie angemessen sei. Wegen der frühen Ankündigung könnten sich Fahrgäste dieses Mal aber wenigstens besser auf den Streik einstellen, so Pro Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann. Die Deutsche Bahn will zeitnah darüber informieren, welche Züge ab Montag von dem Streik betroffen sind. Ersatzfahrpläne werden erarbeitet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.08.2021 08:00

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Tagsüber gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, mitunter sind sonnige Phasen möglich. Überwiegend bleibt es trocken, nur ganz vereinzelt sind Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Heiligenhafen bis 21 Grad in Geesthacht. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 18 Grad auf Fehmarn bis 21 Grad in Tornesch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.08.2021 08:05

