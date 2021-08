Stand: 20.08.2021 07:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lieferketten-Probleme nach SH

Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin für Schwierigkeiten bei der Lieferung bestimmter Produkte aus dem Ausland Richtung Schleswig-Holstein. Das berichten der Unternehmensverband Nord sowie die Industrie- und Handelskammer auf NDR Anfrage. Besonders bei Lieferungen aus Asien kommt es demnach derzeit zu Problemen - vor allem wegen der strikten sogenannten Zero-Covid-Politik in China. Aktuell fehlen unter anderem Baustoffe wie Holz und Stahl oder auch Elektronikbauteile. Verbraucher müssen teilweise aber auch länger auf Möbel, Fahrräder oder Spielzeug warten. Zum Teil steigen die Preise. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.08.2021 08:00

Extremschwimmer will nach Helgoland schwimmen

Vom Festland aus nach Helgoland schwimmen - das hat sich Extremschwimmer André Wiersig vorgenommen. Mit dem einlaufenden Hochwasser heute Abend gegen 23.30 Uhr will der gebürtige Paderborner von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) aus den Versuchen wagen, als erster Mann auf die Hochseeinsel, die zum Kreis Pinneberg gehört, zu schwimmen. Wiersig rechnet damit, am Sonnabend zwischen 17 und 21 Uhr anzukommen. Er wird von einem Verpflegungs- und einem Leitboot begleitet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.08.2021 08:30

Kiel: 600 Menschen zeigen Solidarität mit Afghanistan

In Kiel haben am Donnerstagabend nach Polizeiangaben rund 600 Menschen für mehr Solidarität mit Afghanistan demonstriert. Ein Bündnis aus Friedensorganisationen, Flüchtringsrat und Gewerkschaften hatte dazu aufgerufen. Die Forderungen: sichere Fluchtwege aus Afghanistan zu schaffen, eine sofortige Einrichtung einer Luftbrücke, um akut gefährdete Menschen und ihre Familien nach Deutschland zu holen, sowie Schutz und Aufnahmeprogramme für alle Afghaninnen und Afghanen, die von den Taliban verfolgt werden. Außerdem sollten bereitstehende Länder und Kommunen in Deutschland eine direkte Aufnahme der Menschen aus Afghanistan ermöglichen können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.08.2021 06:00

Diakonie bekommt vermehrt Anfragen von Afghanen

Viele Afghanen in Schleswig-Holstein melden sich bei den Beratungsstellen der Diakonie im Land. Aus Sorge wegen der Lage in Afghanistan wollen sie zum Beispiel wissen, wie sie ihre Frauen und Kinder in den Norden holen können. Schleswig-Holstein will etwa 300 Menschen aus Afghanistan aufnehmen. Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 1.600 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.08.2021 05:30

Rendsburg: FSG übernimmt Nobiskrug-Werft

Der Kauf der Rendsburger Nobiskrug-Werft durch die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) ist rechtswirksam. Das Bundeskartellamt habe die Freigabe für den Verkauf erteilt, teilte der Insolvenzverwalter der Nobiskrug-Werft, Hendrik Gittermann, am Donnerstag mit. Der Verkauf erfolgte bereits am 16. Juli, stand jedoch unter anderem noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe. Die Werften mit jeweils rund 300 Beschäftigen gehören künftig zur Tennor-Holding des Finanzinvestors Lars Windhorst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.08.2021 06:00

Zwei Unfälle auf A7 innerhalb kürzester Zeit

Auf der A7 zwischen Rendsburg und Warder (Kreis Segeberg) gab es am Donnerstagabend innerhalb kürzester Zeit zwei Unfälle: Zunächst übersah ein Autofahrer beim Überholen einen von hinten kommenden Wagen und prallte damit zusammen. Laut Rettungsleitstelle wurde der Unfallfahrer dabei schwer verletzt. Kurz bevor der Rettungshubschrauber auf der gegenüberliegenden Fahrbahn landen konnte, gab es dort noch einen Unfall. Der Reifen eines Autos war geplatzt. Der Pkw prallte zunächst gegen die Außen- und dann gegen die Mittelleitplanke. Die Familie im Unfallfahrzeug erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.08.2021 08:00

Mann bei Polizeieinsatz angeschossen

Bei einem Polizeieinsatz am Donnerstagabend in Appen (Kreis Pinneberg) wurde ein Mann angeschossen. Eine Zeugin beobachtete zunächst im Ziegeleiweg einen Verdächtigen, der mit einem Messer bewaffnet war, und alarmierte die Polizei. Nach Angaben der Rettungsleitstelle fuhren drei Einsatzwagen los. Nachdem die Beamten im Rahmen der Einsatzbewältigung Pfefferspray einsetzen mussten, schoss ein Polizist dem Mann ins Bein. Später stellte sich heraus, dass der 30-Jährige bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Weitere Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.08.2021 07:00

Unglück auf Sylt: Rettungsschwimmer stirbt bei Einsatz

Ein 47 Jahre alter Sylter Rettungsschwimmer ist am Donnerstag bei dem Versuch gestorben, einer im Wasser um ihr Leben kämpfenden Frau zu helfen. Zwei Rettungsschwimmer und vier andere Badegäste am Strand vor Wenningstedt seien der Frau zu Hilfe geeilt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Die Frau konnte aus dem Wasser gezogen werden, es bestand Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Ein Rettungsschwimmer konnte laut einem Polizeisprecher nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Weitere Details zu dem Unglück konnte er zunächst nicht nennen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.08.2021 05:30

Holstein Kiel zu Gast bei Fortuna Düsseldorf

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist heute Abend um 18 Uhr 30 bei Fortuna Düsseldorf zu Gast. Die Kieler stehen nach drei Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.08.2021 07:00

Wetter: Erst bewölkt und regnerisch, später heiter

Heute ist es zunächst stark bewölkt, gelegentlich kann es regnen. Am Nachmittag lockert es von der Nordsee her etwas auf, zum Abend hin wird es zunehmend heiter und abseits der Elbe und Ostseeküste bleibt es häufig trocken. Höchstwerte: 18 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 20 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.08.2021 06:00

