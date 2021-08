Stand: 19.08.2021 06:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Impfaktionen an Schulen starten

An Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in Schleswig-Holstein starten heute die angekündigten Corona-Impfaktionen. Wer geimpft werden möchte, musste sich anmelden - mehr als 10.000 Schüler haben das bisher getan. Die Aktion ist nach Worten von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) freiwillig. An einigen Schulen sei der Eindruck entstanden, die Lehrenden machten Druck. Das sei nicht der Fall, so Prien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.08.2021 06:00

Wahlkampfauftakt der AfD in Henstedt-Ulzburg

Die AfD-Spitzenkandidaten von Schleswig-Holstein und Hamburg haben gemeinsam ihr Programm zur Bundestagswahl vorgestellt. Vor dem Saal in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) demonstrierte eine Gruppe Menschen - das " Bündnis für Demokratie und Vielfalt" - friedlich gegen die Veranstaltung. Der Spitzenkandidat der schleswig-holsteinischen AfD, Uwe Witt, sprach unter anderem über die Corona-Maßnahmen. Die Bundesregierung würde als Totengräber der deutschen Gesellschaft und Wirtschaft in die Geschichte eingehen, weil die Maßnahmen mehr geschadet als genutzt hätten. Ungeimpften sollten die Freiheiten nicht beschnitten werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.08.2021 06:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 51,2

Binnen 24 Stunden sind 280 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 18.8.). 50 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 68.914. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.641. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 51,2 (Vortag: 50,5). Am Mittwoch vor einer Woche lag sie bei 48,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.08.2021 08:00

SH bereitet sich auf Ankunft von Afghanen vor

Schleswig-Holstein bereitet sich darauf vor, dass Menschen aus Afghanistan im Land bleiben können. Platz sei da, heißt es aus dem Innenministerium. In den Landesunterkünften in Neumünster, Boostedt, Rendsburg und Bad Segeberg sind demnach im Moment rund 1.000 Plätze nicht belegt. Die Landesregierung hatte zugesagt, 300 Menschen aufzunehmen. Die Bundeswehr hat auch in der vergangenen Nacht wieder rund 200 Menschen aus dem Land geflogen, allerdings nur mit größter Mühe.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.08.2021 06:00

Fußball-Regionalliga: Heide und Flensburg siegen, Lübeck mit Remis

Am zweiten Spieltag in der Fußball-Regionalliga Nord hat der Heider SV sein Heimspiel am Abend gewonnen. Der HSV siegte gegen Holstein Kiel II mit 2:1 (0:0). Alle Treffer fielen in der zweiten Hälfte. Fabian Arndt (47.) und Oke Paulsen (64.) trafen für Heide. Kiels Lucas Wolf markierte in der 62. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Der SC Weiche Flensburg 08 siegte auswärts bei Altona 93 mit 3:1 (1:1). Die SC-Tore erzielten Christopher Kramer (23./67.) und Dominic Hartman (69.). Der 1. FC Phönix Lübeck trennte sich 0:0 von Teutonia 05. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.08.2021 06:00

Wetter: Erst Wolken, später auch Sonne

Der Vormittag in Schleswig-Holstein startet mit vielen Wolken. Im Laufe des Tages zeigt sich aber auch für einige Stunden die Sonne. Der Wind weht vielfach böig. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Pinneberg und auf 20 Grad in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Plön. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.08.2021 06:00

