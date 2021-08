Stand: 16.08.2021 06:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Leck: Wieder Unterricht im Schulgebäude der Gemeinschaftsschule

An der Gemeinschaftsschule in Leck (Kreis Nordfriesland) kann ab heute wieder im Schulgebäude unterrichtet werden.Der Kreis Nordfriesland hat das Betretungsverbot aufgehoben. Nach einem Corona-Fall am Donnerstag waren jetzt am Wochenende 440 Schüler und Lehrer getestet worden. Laut Kreis sind alle Tests negativ ausgefallen. Und auch an der dänischen Schule in Leck haben die Tests keine Infektion ergeben. Dort mussten sich am Wochenende rund 80 Schüler und Lehrer testen lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.08.2021 08:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 48,9

Binnen 24 Stunden sind 97 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 15.8.). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 48,9 (Vortag: 48,7). Am Sonntag vor einer Woche lag sie noch bei 42,3. Aktuell werden 40 Menschen im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden - genauso viele wie am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.08.2021 08:00

Sechsköpfige Familie vor Grömitz aus Seenot gerettet

Eine sechsköpfige Familie mit zwei Kleinkindern ist in der Ostsee vor Grömitz am Sonntag aus einem sinkenden Motorboot gerettet worden. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, blieben alle unverletzt. Den Angaben zufolge hatte die Familie festgestellt, dass Wasser in das Boot eindrang und die Seenotretter alarmiert. Ein Seenotkreuzer nahm die Schiffbrüchigen im Kreis Ostholstein rund neun Kilometer von Grömitz entfernt an Bord. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.08.2021 07:30

Losse-Müller soll SPD-Spitzenkandidat für Landtagswahl 2022 werden

Der ehemalige Kieler Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller soll Spitzenkandidat der SPD zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai nächsten Jahres werden. Das teilte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Sonntag offiziell in Kiel mit. Zunächst galt sie selbst als Favoritin. Der Landesvorstand habe einstimmig für Losse-Müller votiert, sagte Midyatli. Losse-Müller war in der Regierung von SPD, Grünen und SSW zunächst von 2012 bis 2014 Finanzstaatssekretär und dann von 2014 bis 2017 Staatskanzleichef. Zuletzt arbeitete er in einem Beratungsunternehmen. Der 48 Jahre war erst im vergangenen Jahr von den Grünen zur SPD gewechselt. Seine Personalie muss das allerdings noch auf dem Parteitag im kommenden Februar bestätigt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.08.2021 08:00

Wetter: Wolken, Schauer und kühl

Heute gibt es viele Wolken, wiederholt Schauer oder zeitweiliger Regen - vereinzelt auch Gewitter, zwischendurch trockene Phasen. Im Laufe des Nachmittags und Abends von der Nordsee her Auflockerungen mit ein wenig Sonne. Kühl mit maximal 16 Grad in Niebüll bis 18 Grad in Ratzeburg. Mäßiger bis frischer, an der Nordsee auch starker Wind aus Südwest bis Nordwest, dort sind Gewitter und stürmische Böen möglich. Feierabendtemperatur von 18 Uhr: 14 Grad in Leck bis 16 Grad in Bad Oldesloe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.08.2021 08:05

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.08.2021 | 08:00 Uhr