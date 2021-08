Stand: 13.08.2021 08:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vollsperrung nach Lkw-Unfall auf A24 bei Hornbek

Tödlicher Unfall heute Morgen auf der A24 in Höhe der Anschlussstelle Hornbek Fahrtrichtung Berlin: Nach Angaben der Polizei hat sich dort ein Lastwagen überschlagen. Der Fahrer ist mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr retten. Die Fahrbahn ist laut Polizei voraussichtlich für mehrere Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.08.2021 09:00

Bakterien in der Ostsee

Der Kreis Ostholstein warnt vor gefährlichen Bakterien in der Ostsee. Es handelt sich den Angaben zufolge um Vibrionen, die bei wärmeren Temperaturen im Meer vorkommen. Sie sollen besonders für Menschen mit einem schwachen Immunsystem oder offenen Wunden gefährlich sein. Laut Kreis ist eine ältere Frau Ende Juli in Ostholstein nach einer Vibrioneninfektion gestorben. Es war nach Angaben des Gesundheitsministeriums in diesem Jahr der erste in Schleswig-Holstein gemeldete Infektionsfall. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.08.2021 08:00

Bahnstreik beendet - die meisten Züge fahren wieder

Die meisten Züge in SH fahren nach Auskunft der Deutschen Bahn wieder nach Plan. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist in der Nacht um 2 Uhr wie geplant beendet worden. Heute Morgen fallen allerdings noch vereinzelt Züge in Schleswig-Holstein aus, zum Beispiel die Züge von Sylt Richtung Festland um 7.05 Uhr und 8.05 Uhr. Die Bahn hat aber zugesichert, dass sie einen weitgehend normalen Nah- und Fernverkehr anbieten will. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.08.2021 06:00

Feuer in Hohenlockstedt - drei Verletzte

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) sind am späten Abend drei Menschen verletzt worden. Die Einsatzkräfte retteten sie zuvor nach Angaben der Polizei über den Balkon. Sie kamen auf die Intensivstation in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Leitstelle brach das Feuer im Erdgeschoss in einer Küche aus. Der Rauch zog in die Wohnung darüber und versperrte die Fluchtwege. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.08.2021 08:00

Feuer in Getreidesilo im Karolinenkoog

Langer Einsatz für die Feuerwehr im Karolinenkoog im Kreis Dithmarschen: Am Abend war dort laut Polizei in einer landwirtschaftlichen Halle ein Getreidesilo in Brand geraten. Etwa 70 Helfer waren fast sechs Stunden vor Ort. Das Silo musste mit Spezialgeräten geöffnet werden, um das Brandgut zu löschen. In der 20 mal 40 Meter großen Halle befanden sich außerdem Schweine. Sie blieben unverletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.08.2021 08:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 47,8

Binnen 24 Stunden sind 217 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 12.8.). 45 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 67.643. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.641. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 47,8 (Vortag: 48,5). Am Donnerstag vor einer Woche lag sie noch bei 34,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.08.2021 06:00

300 neue Wohnungen für Sylter in List

In List auf Sylt werden auf dem Gelände der ehemaligen Marineversorgungsschule 300 neue Wohnungen für Insulaner gebaut. Die Kosten liegen nach Angaben der Gemeinde bei 250 Millionen Euro. Dass so viele Dauerwohnungen gebaut werden können, ist auf Sylt bislang einmalig. Für das Projekt gibt es auch Kritik, weil der Investor zusätzlich 89 Ferienwohnungen auf dem Gelände bauen will. Die Insel sei auch ohne diese neuen Ferienwohnungen schon zu voll, sagen viele Sylter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.08.2021 07:00

Erstmals seit 60 Jahren - SSW startet in Bundestagswahlkampf

Der SSW - die Partei der dänischen Minderheit - ist am Donnerstag in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes gestartet. Die Regionalpartei will auch bei der Mehrheitsbevölkerung um Stimmen werben. Die Partei ist von der 5-Prozent-Hürde befreit und tritt seit rund 60 Jahren erstmals wieder bei der Bundestagswahl an. Ziel ist es, am 26. September mindestens ein Mandat zu holen. Der SSW wolle in Berlin seine Stimme erheben als humane, soziale, umweltbewusste und regionale Alternative für die Minderheiten und die Bürger Schleswig-Holsteins, erklärte der Parteivorsitzende Flemming Meyer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.08.2021 07:00

Baerbock auf Wahlkampftour in Pinneberg

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, ist im Rahmen des Bundestagswahlkampfs am Donnerstag nach Pinneberg gekommen. Vor rund 500 Besuchern warb sie für sich und ihre Partei - und stichelte gegen die Bundesregierung. Diese habe beim Klimaschutz zu wenig getan. Sie forderte, zwei Prozent der Landfläche für Windräder zu reservieren. Außerdem müssten Reiche stärker zur Kasse gebeten werden, es brauche deshalb eine Vermögenssteuer. Weiter warb sie in ihrer Rede für eine Erhöhung des Mindestlohns und eine 35-Stunden-Woche für Pflegekräfte. Außerdem müssten Deutschland und Europa international gegen Menschenrechtsverletzungen eintreten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.08.2021 20:00

Ex-Staatskanzleichef Losse-Müller soll SPD-Spitzenkandidat werden

Bei der SPD in Schleswig-Holstein soll nicht die Fraktions- und Landesparteichefin Serpil Midyatli Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2022 werden. Vielmehr kommt diese Führungsrolle nun auf den früheren Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller zu. Er soll die schleswig-holsteinischen Sozialdemokraten in die Landtagswahl am 8. Mai nächsten Jahres führen. Das berichtet der "Spiegel" am Donnerstag und beruft sich auf Parteikreise. Die SPD selbst wollte die Meldung des Nachrichten-Magazins nicht bestätigen - verwies auf den kommenden Sonntag. Dann soll die Entscheidung offiziell bekannt gegeben werden. Midyatli galt eigentlich als Favoritin auf die Spitzenkandidatur. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.08.2021 07:00

Gemeinschaftsschule Leck wegen Corona-Falls im Distanzunterricht

Die Gemeinschaftsschule in Leck (Kreis Nordfriesland) wechselt wegen eines Coronafalls für mehrere Tage in den Distanzunterricht. Dem Gesundheitsamt in Husum sei der positive PCR-Test eines Schulkindes mitgeteilt worden, berichtete die Kreisverwaltung am Donnerstag. Die Kontaktverfolgung habe deutliche Hinweise darauf ergeben, dass das Kind mit Schülerinnen und Schülern aus fast allen anderen Klassen in Kontakt stand. Mehrere Schulkinder zeigten gegenwärtig Corona-Symptome, hieß es. Am Montag lädt das Gesundheitsamt sämtliche knapp 420 Schülerinnen und Schüler sowie alle an der Schule Beschäftigten zu einem PCR-Test ein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.08.2021 05:30

Wetter: Sonne, Woken und ein bisschen Regen

Bis zum Mittag wechseln sich Sonne und ein paar Wolken ab. Im Laufe des Tages kann es auch einzelne Schauer geben. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad in Kiel und 22 Grad in Bredstedt (Kreis Nordfriesland).

