Lübeck: Wiederöffnung der Carlebach-Synagoge im Livestream

Ein Jahr nach dem Ende der Sanierungsarbeiten wird die Lübecker Carlebach Synagoge heute wiedereröffnet. Insgesamt haben die Bauarbeiten knapp sieben Jahre gedauert. Pandemie-bedingt werden nur etwa 100 ausgewählte Gäste dabei sein - dazu gehören der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster sowie der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein, Igor Wolodarski. Aus der Politik werden Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Bildungsministerin Karin Prien (CDU) erwartet. NDR.de überträgt die Wiedereröffnung im Livestream - von 13.45 bis circa 16 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.08.2021 14:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 48,5

Binnen 24 Stunden sind 266 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 11.8.). 46 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 67.426. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurde ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.641. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 48,5 (Vortag: 46,4). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.08.2021 06:00

Gasleck: Sülfelder mussten Häuser und Wohnungen verlassen

Zwölf Stunden lang war die Feuerwehr in Sülfeld (Kreis Segeberg) im Einsatz. Nach Angaben der Leitstelle war am Mittwochmittag aus einem Erdloch in der Elmenhorster Chaussee Gas ausgetreten - offenbar wurde die Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt. Umliegende Häuser wurden geräumt, die Anwohner in der Sporthalle untergebracht. Laut SH Netz wurde das Leck inzwischen repariert, die Gasversorgung musste nicht unterbrochen werden. Gegen 0.30 Uhr konnten die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.08.2021 07:00

Nord-FDP mit Kubicki optimistisch für Bundestagswahl

Die FDP in Schleswig-Holstein ist mit Zuversicht in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes gestartet. Die Liberalen hätten noch nie sieben Wochen vor einer Wahl in Umfragen so stabil bei zwölf Prozent gelegen, sagte Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki am Mittwochabend in Kiel. Dies mache ihn hoffnungsfroh, zur Wahl 15 Prozent zu erreichen und so stark zu werden, dass ohne die FDP keine Regierung gebildet werden könne. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.08.2021 07:00

Testpflicht für Ungeimpfte gilt in SH landesweit

Nur gegen das Coronavirus vollständig geimpfte oder von Covid-19 genesene Menschen dürfen in ganz Schleswig-Holstein vom 23. August an ohne aktuellen Test Innenräume von Gaststätten und anderen Einrichtungen besuchen. Dies geht aus den Eckpunkten für eine neue Verordnung hervor, auf die sich die Landesregierung verständigt hat. "Diese Testpflichten werden aufgrund der landesweiten Überschreitung des Schwellenwertes für ganz Schleswig-Holstein eingeführt", teilte die Staatskanzlei mit. "Zudem soll so für die Bürgerinnen und Bürger ein verlässliches Regelwerk ohne regionale Ausweicheffekte geschaffen werden." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.08.2021 07:00

Sütterlin-Waack begrüßt Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan

Deutschland schiebt in nächster Zeit keine abgelehnten Asylbewerber nach Afghanistan ab. Bundesinnenminister Horst Seehofer habe das aufgrund der aktuellen Entwicklung der Sicherheitslage entschieden, so ein Ministeriumssprecher. "Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung", sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). "Sie ermöglicht bundesweit ein einheitliches Vorgehen." Seit dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan Ende Juni sind die radikal-islamischen Taliban auf dem Vormarsch. Sie haben in sechs Tagen acht Provinzhauptstädte eingenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.08.2021 07:00

Das Wetter: Der Sommer kehrt zurück

Nachdem sich der Frühnebel aufgelöst hat gibt es heute neben längeren sonnigen Phasen zeitweise auch durchziehende Wolkenfelder. Dabei bleibt es aber freundlich und trocken. Die Höchstwerte auf den Nordfriesischen Inseln liegen bei 22 bis 23 Grad, ansonsten gibt es 24 Grad in Glücksburg (Ostsee) und 27 Grad in Mölln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.08.2021 06:00

