DFB-Pokal: Holstein gewinnt, Weiche und Norderstedt verlieren

Mehrere Teams aus Schleswig-Holstein sind am Sonnabend in die erste Runde des DFB-Pokals gestartet. Zweitligist Holstein Kiel besiegte den Regionalligisten Weiche Flensburg 08 nach torlosen 90 Minuten in der Verlängerung mit 4:2. Niederlage dagegen für Eintracht Norderstedt. Der Regionalligist konnte nicht mit dem Zweitligisten Hannover 96 mithalten und verlor 0:4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.08.2021 10:00

Freizeitangeln boomt

Angeln entwickelt sich immer mehr zum Trendsport in Schleswig-Holstein. Rund 75.000 Menschen in Schleswig-Holstein besitzen einen Angelschein. Alleine dieses Jahr sind nach Angaben des Landes-Sportfischer-Verbandes weitere 2.000 Angler dazu gekommen. Vor allem die Corona-Pandemie hat demnach für den Zuwachs gesorgt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.08.2021 09:00

Wetter: immer wieder Schauer und Gewitter

Heute gibt es bei wechselnder Bewölkung einige Schauer und Gewitter. In Nordfriesland und Angeln ist häufig stark bewölkt und es regnet zeitweise. Südlich des Nord-Ostsee-Kanals bleibt es am Nachmittag länger trocken und die Sonne scheint etwas. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Flensburg bis 21 Grad in Geesthacht. Der Wind weht mäßig bis frisch und stark böig aus Südwest. An der Nordsee gibt es auch einzelne stürmische Böen. Die Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 18 Grad in Tarp und 21 Grad in Geesthacht.

