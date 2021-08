Stand: 05.08.2021 06:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz überspringt die 30

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auch am Mittwoch gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner betrug 30,4. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 27,5. Nach Angaben der Landesmeldestelle vom Mittwoch wurden landesweit 210 Fälle neu übermittelt. Im Krankenhaus wurden 30 Covid-19-Patienten behandelt (Vortag: 33). 8 von ihnen lagen auf Intensivstationen (Dienstag: 7). Sechs Menschen müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.08.2021 06:00

Weiter Diskussionen um kostenpflichtige Corona-Tests

Die Debatte um kostenpflichtige Corona-Tests geht weiter. Florian Becker, Verfassungsrechtler an der Christian-Albrechts-Universität, sagte, der Staat könne es sich nicht so leicht machen. "Der Staat müsste es meines Erachtens in eigentlich fast allen Situationen ermöglichen, beispielsweise die Impfung durch einen negativen Test zu ersetzen." Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte gestern gesagt, er halte es für eine "absolute Bürgerpflicht", sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.08.2021 06:00

Gastronomie wünscht sich Corona-Änderungen

Die Gastronomiebranche fordert für den Herbst und Winter geringere Abstände zwischen den Tischen in Restaurants. Wenn es im Herbst kälter wird, wollen die Gäste wieder drinnen sitzen, so DEHOGA-Landesverbandschef Axel Strehl. Um dort möglichst viele Tische belegen zu können, hält er es für sinnvoll, wieder einen Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis zu verlangen. Morgen will der Verband darüber sprechen, wie sich Hotels und Gaststätten die künftigen Corona-Vorgaben genau vorstellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.08.2021 06:00

Bad Segeberg: Neues Baugebiet sorgt für Ärger

In Bad Segeberg gibt es Streit um ein neues Baugebiet. Im Stadtteil Klein-Niendorf soll ein Wald auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern weichen. Bei einer Infoveranstaltung am Mittwochabend hatten Anwohner viele Fragen zu Natur, Klimaschutz und Verkehr. Viele befürchten auch mehr Lärm. Frühestens im Oktober soll entschieden werden, ob das Baugebiet kommt oder nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.08.2021 06:00

Wetter: Wolken, Sonne und Regen im Mix

Bis zum Mittag ist der Himmel über Schleswig-Holstein oft bedeckt. Zum Nachmittag zeigt sich dann häufig die Sonne. Am Abend kann es wiederum auch regnen. Die Temperaturen klettern im Laufe des Tages auf 22 Grad in Lübeck und 23 Grad in Heide.

