Rendsburger Frauenmorde: Prozess beginnt in Kiel

Am Kieler Landgericht beginnt heute der Prozess um zwei Rendsburger Frauenmorde. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-jährigen Angeklagten vor, im August 2018 eine 26-Jährige aus Geesthacht und im September 2020 eine 40-Jährige aus Rendsburg getötet zu haben. In beiden Fällen soll der Mann "zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier und heimtückisch" gehandelt haben. Beide Opfer sollen geschlagen und mit Klebeband gefesselt worden sein, bevor ihnen Plastiktüten über den Kopf gezogen wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.08.2021 05:30

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 27,5

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auch am Dienstag gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner betrug 27,5. Am Montag lag der Wert bei 24,5. Am Dienstag vergangener Woche hatte die Inzidenz bei 18,1 gelegen. Nach Angaben der Landesmeldestelle vom Dienstag wurden landesweit 209 Fälle neu übermittelt. Genau eine Woche zuvor waren es 112. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.08.2021 05:30

Schulen verteilen Infoblätter über Corona-Impfung

An den Schulen im Land werden Informationsmaterialien vom Land über die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche ausgegeben. Impfwillige Schüler können bis Freitag eine entsprechende Anmeldung in der Schule abgeben. In mehreren Schulen wird laut Schülersprechern und Lehrern im Unterricht über die Vorteile, aber auch über mögliche Risiken beim Impfen gesprochen, um Kinder und Jugendliche und deren Eltern bei ihre Entscheidung zu unterstützen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.08.2021 05:30

A24 nach Unfall bei Gudow gesperrt

Die Autobahn 24 ist von Berlin in Richtung Hamburg in Höhe Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) nach einem Unfall voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist ein Lkw gegen ein Absperrfahrzeug der Autobahnmeisterei geprallt. Auf der Fahrbahn seien Trümmerteile verteilt, so ein Sprecher der Polizei-Leitstelle Süd. Verletzt wurde niemand. Wie lange die Sperrung zwischen Gudow und Hornbek noch dauert, ist unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.08.2021 05:30

Günther auf Sommerreise durch Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther startet heute zu einer dreitägigen Sommertour durch das Land. Zunächst steht in Itzehoe ein Gespräch zum Thema Demokratie auf dem Programm des CDU-Politikers. Danach besucht Günther in Albersdorf den Steinzeitpark Dithmarschen. Am Nachmittag will er in Husum in einer Lebensmittelausgabe für Bedürftige mit ehrenamtlichen Helfern sprechen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.08.2021 05:30

Wetter: Meistens heiter und trocken

Heute oft heiter, zeitweise auch mal wolkig und überwiegend trocken. Etwas erhöhte Schauerneigung im Verlauf von Dithmarschen bis Stormarn. Höchstwerte 19 Grad in Schwedeneck bis 22 Grad in Ratzeburg. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.08.2021 07:00

