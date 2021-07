Stand: 31.07.2021 10:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

2.000 Teilnehmer angekündigt: Demo gegen LNG-Terminal gestartet

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben die Proteste von rund 2.000 Klimaschützern gegen ein geplantes Flüssig-Erdgas-Terminal begonnen. Dazu aufgerufen hat das Bündnis "Ende Gelände". Eine erste Gruppe mit etwa 500 Demonstranten habe sich auf den Weg zu den Versammlungsorten unter anderem an den Fähranlegern gemacht, teilte eine Sprecherin mit. Mehrere Initiativen und Bürgerbewegungen sind ebenfalls dabei. Sie fordern einen sofortigen Gas-Ausstieg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.07.2021 12:00

Grüne starten in den Bundestags-Wahlkampf

Acht Wochen vor der Bundestagswahl nehmen die Grünen in Schleswig-Holstein heute in Kiel offiziell den Wahlkampf auf. Außer den Spitzenkandidaten Luise Amtsberg und Parteichef Robert Habeck sind auch die Bewerber auf den acht folgenden Plätzen der Landesliste dabei. Die Grünen werden unter anderem auf dem Europaplatz ihre politischen Positionen darlegen und auch Fragen von Besuchern beantworten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.07.2021 13:00

Günther spricht sich für Ende kostenloser Corona-Tests aus

Ministerpräsident Günther ist dafür, keine kostenlosen Corona-Tests mehr anzubieten. Der "Welt" sagte er, die Bundesregierung sollte schon in der kommenden Woche ein konkretes Datum festegen, wann diese kostenpflichtig werden. Dieses könnte der 20. September sein. Bis dahin hätte jeder bisher Ungeimpfte noch die Chance, sich vollständig impfen zu lassen, so Günther. Ausnahmen sollen laut Günther nur für diejenigen gelten, die sich aus medizinischen Gründen oder aufgrund ihres Alters nicht impfen lassen können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.07.2021 10:00

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter - auf 23,7

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen betrug in Schleswig-Holstein am Freitag 23,7 - am Donnerstag lag der Wert bei 21,2. Am Freitag vor einer Woche betrug die Inzidenz 12,7. Den höchsten Wert hat nun der Kreis Pinneberg mit 38,6, gefolgt von Kiel mit 36,5 und Neumünster mit 36,2. In den Kliniken werden laut Land 28 Corona Patienten behandelt. Sechs liegen auf der Intensivstation, vier werden beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.07.2021 12:00

Scharbeutz: Ab Freitagnacht nächtliches Alkoholverbot

Die Gemeinde Scharbeutz will am Wochenende verstärkt kontrollieren: Seit Freitagnacht gilt dort ein nächtliches Alkohol- und Glasflaschenverbot an den Stränden und auf öffentlichen Plätzen. Laut Bürgermeisterin Schäfer setzen Polizei, Ordnungsamt und private Sicherheitsdienste das Verbot an den Stränden durch. In den vergangenen Wochen waren laut Gemeinde mehrfach öffentliche Toiletten und Strandkörbe beschädigt worden, Scherben und zerbrochene Flaschen lagen nach den Strandpartys im Sand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.07.2021 12:00

Corona: Gesundheitsämter wegen Reiserückkehrern im Stress

Aktuell kehren viele Schleswig-Holsteiner aus dem Urlaub zurück. Da viele die Zeit in Corona-Risikogebieten verbracht haben, haben die Gesundheitsämter im Land aktuell viel zu tun. Der Grund: Wer aus einer solchen Region wieder nach Deutschland einreist, muss sich über das Portal einreiseanmeldung.de registrieren. Die Daten landen dann bei den zuständigen Gesundheitsämtern, und das sind nicht gerade wenige. In Nordfriesland gehen täglich zwischen 100 und 400 Einreise-Rückmeldungen ein. Jede dieser Meldungen muss einzeln geprüft werden, per Mail, falls keine Reaktion erfolgt, auch telefonisch, sagte ein Kreissprecher NDR Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.07.2021 11:00

Holstein Kiel gegen Schalke: Ein Spiel mit viel Herzschmerz

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel trifft am Sonntag erstmals in einem Ligaspiel auf den FC Schalke 04. Drei Profis der KSV haben eine "königsblaue" Vergangenheit. Besonders für Fabian Reese dürfte es eine sehr emotionale Partie werden: Mit 17 feierte er vor 62.271 Zuschauern sein Debüt in der Beletage des Fußballs im Schalker Trikot. Nun spielt der heute 23-Jährige am Sonntag mit der KSV erstmals gegen seine große Jugendliebe. Anpfiff ist um 13.30 Uhr, NDR.de berichtet im Livecenter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.07.2021 11:00

