Ausbau der Bundesstraße 5 verzögert sich

Die B5 bei Husum (Kreis Nordfriesland) wird später gesperrt, als ursprünglich geplant. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wollte eigentlich ab heute den Ausbau auf drei Fahrstreifen südlich von Husum vorbereiten. Nach Angaben eines Sprechers gab es aber kurzfristig noch Probleme mit der Umleitungsstrecke. Deswegen beginnen die Bauarbeiten nun erst am kommenden Montag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.07.2021 08:00

Lange Wartezeiten in Zulassungsstellen

Einen Termin bei einer Zulassungsstelle zu bekommen, ist derzeit gar nicht so einfach - besonders in Kiel und im Kreis Ostholstein. Aufgrund der Pandemie müssen Termine vorab online gebucht werden, doch es gibt lange Wartezeiten: bis zu sechs Wochen in Kiel und bis zu zweieinhalb Wochen in Eutin. Laut der Sprecher beider Zulassungsstellen liegt das momentan an der Urlaubszeit, dem Verband des Kraftfahrzeuggewerbes zufolge ist die Situation aber schon länger angespannt. Die Zulassungsstellen verweisen darauf, dass immer wieder kurzfristig einzelne Termine frei werden, wenn andere diese absagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.07.2021 06:00

"Dithmarscher Landeszeitung" schließt Druckerei bei Heide

Der Verlag Boyens in Heide schließt seine Zeitungsdruckerei in Weddingstedt bei Heide (Kreis Dithmarschen). Mehr als 80 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz. Sehr hohe Fixkosten und das Wegbrechen von Aufträgen sind laut Verleger Sönke Boyens die beiden Hauptgründe für das Aus der Druckerei. Wegen der Corona-Pandemie seien deutlich weniger Anzeigen geschaltet worden. Boyens Medien ist der letzte eigenständige Zeitungsverlag in Schleswig-Holstein. Die "Dithmarscher Landeszeitung" soll nach Verlagsangaben künftig in Büdelsdorf vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag gedruckt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.07.2021 06:00

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen betrug am Dienstag 18,1. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden landesweit 112 Fälle neu übermittelt. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 Gestorbenen stieg auf 1.634, das sind drei mehr als am Vortag. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge 25 Covid-19-Patienten behandelt; acht von ihnen lagen auf der Intensivstation, fünf von ihnen wurden beatmet. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte am Dienstag Kiel (29,6) gefolgt von Pinneberg und Lübeck (beide 29,1). Den niedrigsten Wert wies der Kreis Plön mit 3,9 auf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.07.2021 06:00

Toter Schweinswal: Mann aus NRW meldet sich

Nach dem Tod eines Schweinswals am Strand von Grömitz (Kreis Ostholstein) ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Mann aus Nordrhein-Westfalen. Er hat sich nach einem Zeugenaufruf gemeldet und gesagt, er sei einer der Erwachsenen gewesen, die bei dem Tier im Wasser waren. Vor zweieinhalb Wochen hatten mehrere Badende das Tier eingekesselt und festgehalten. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie mehr als 20 Kinder ins Wasser gerufen haben, die das Tier umarmt und gestreichelt haben sollen. Kurz danach sei das Tier verendet. Eine Untersuchung des Kadavers ergab, dass das Tier Herz- und Lungenwürmer hatte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.07.2021 06:00

Ruder-Drama in Tokio: Frauen-Doppelvierer verpasst sichere Medaille

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat der deutsche Doppelvierer der Frauen die erste deutsche Olympiamedaille der Ruderer verpasst. Dabei lag das Boot lange auf Silber-Kurs. Doch statt auf dem Podest landeten die Medaillenfavoritinnen auf dem fünften Rang. Auf der 2.000-Meter-Strecke in der Tokio Bay leistete sich das Quartett rund um die Kielerin Frieda Hämmerling einen schweren Fehler - rund 200 Meter vor dem Ziel verschlugen sich die Deutschen auf Platz zwei liegend und fielen zurück. Damit war die sicher geglaubte Medaille weg - es blieb Platz 5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.07.2021 06:00

Wetter: Wechselhaft, Gewitter möglich

Heute gibt es einige freundliche und längere trockene Phasen mit etwas Sonne. Zeitweise ist es aber bewölkt mit gelegentlichen Schauern und einzelnen Gewittern, besonders nördlich des Nord-Ostsee-Kanals. Höchstwerte: 21 Grad auf Sylt bis 24 Grad in Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.07.2021 06:00

