Gewitter sorgt für viele Einsätze in Kiel und Umgebung

Rund 60 Mal musste die Feuerwehr wegen des Unwetters gestern Abend allein in Kiel zu Einsätzen ausrücken, teilte die Leitstelle mit. Nach Angaben der Leitstelle ging es häufig um vollgelaufene Keller oder umgestürzte Bäume. Starkregen sorgte dafür, dass eine Unterführung der vielbefahrenen B76 voll lief und kurzzeitig gesperrt werden musste. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde die Feuerwehr zu rund 70 Einsätzen gerufen. Besonders betroffen waren die Orte Hohenwestedt, Altenholz und Strande. In Kellinghusen im Kreis Steinburg schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein - ebenso in Lohe-Rickelshof, im Kreis Dithmarschen. Die Feuerwehr löschte Teile des Dachstuhls. Bei allen Einsätzen in Schleswig-Holstein gab es keine Verletzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.07.2021 06:00

Ein Jahr lang Umleitungen und Vollsperrungen zwischen Tarp und Flensburg

Auf ein komplettes Jahr mit Vollsperrungen müssen sich Auto- und Radfahrer zwischen Tarp und dem Flensburger Stadtrand einstellen. Auf der L317 werden die gesamten acht Kilometer von Süderschmedeby bis Jarplund saniert, allerdings Stück für Stück, wie der LBV.SH mitteilte. Bis Mitte September ist zunächst nur der Abschnitt von Süderschmedeby bis zum Abzweig in die Fröruper Berge vollgesperrt. Autofahrer werden über die Ortsdurchfahrt von Frörup und Oeversee geleitet. Bis zum Sommer des kommenden Jahres folgen dann weitere Abschnitte bis an den Flensburger Stadtrand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.07.2021 07:00

Corona in SH: 100 neue Fälle binnen eines Tages

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen betrug am Montag 16,5. Am Sonntag war noch ein Wert von 14,4 verzeichnet worden. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 26.7.) wurden landesweit 100 Fälle neu übermittelt - und zwei neue Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge 18 Covid-19-Patienten behandelt; sieben von ihnen lagen auf der Intensivstation, von denen weiterhin drei beatmet wurden. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen hatten am Montag Pinneberg und Lübeck (beide 25,9), den niedrigsten Wert wies der Kreis Plön mit 2,3 auf. Und - laut Gesundheitsamt der Stadt Lübeck gab es am dritten Regattatag der 132. Travemünder Woche im Teilnehmerfeld eine positive Covid-19-Infektion. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.07.2021 06:00

Travemünder Woche setzt wegen Wetterlage kurz aus

Bei der Travemünder Woche sind die Wettfahrten für Montagabend abgesagt worden, Grund waren Gewitterzellen. Am Montagmittag hatte ein etwa einstündiges Unwetter den Regatta-Fahrplan durcheinandergebracht. Die Feuerwehr musste 44 Mal ausrücken, meist wegen vollgelaufener Keller. Außerdem standen Straßen und die Tornadowiese an der Promenade teilweise unter Wasser. Auf der Wiese campten einige Segler. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.07.2021 20:00

Wetter: Wechsel aus Sonne und Wolken

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und dichten Wolken, im Verlauf kommt es hin und wieder zu Schauern oder einzelnen Gewitter. Vielerorts bleibt es aber trocken. Zur Ostsee hin wird die meisten Sonnenstunden geben bei maximal 21 Grad auf Sylt und bis 25 Grad in Trittau. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 20 Grad auf Amrum und bis 24 Grad in Grambek. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.07.2021 06:00

