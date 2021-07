Stand: 24.07.2021 10:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

B404 nach Unfall gesperrt

Nach Angaben der Feuerwehr sind zwei Autos heute Vormittag auf der B404 bei Kasseburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) zusammengestoßen. Ein Wagen soll sich überschlagen haben. Zwei Personen sind verletzt. Ein Rettungshubschauber ist vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Aktuell ist die Bundesstraße deshalb gesperrt. Wie lange die Sperrung dauern wird, kann die Polizei noch nicht sagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.07.2021 11:00

Modellversuch in Diskos startet: Tanzen ohne Maske und Abstand

Im "Bootshaus" in Flensburg, im "Horizon Club" in Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) und im "Joy" in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) wird ab heute Abend wieder getanzt und gefeiert wie vor Corona-Zeiten. In einem wissenschaftlich begleiteten Modellprojekt empfangen die drei Diskotheken wieder Gäste ohne Abstandsgebot und Maskenpflicht. Es gelten aber strenge Regeln und feiern darf nur, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Die Veranstaltungen heute Abend sind in allen drei Diskos nach eigenen Angaben ausverkauft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.07.2021 10:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 12,7

Binnen 24 Stunden wurden 91 neue Corona-Fälle im Land gemeldet, so viele wie seit Anfang Juni nicht mehr (Datenstand 23.7.). Elf Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Städte Lübeck (Vortag: 19,4) und Kiel (Vortag: 15,0) haben mit jeweils 19,4 die höchsten Inzidenz-Werte in Schleswig-Holstein. Danach folgen der Kreis Stormarn mit 16,8 (Vortag: 18,4). Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 1,6 (Vortag: 0,8), gefolgt vom Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 2,9 (Vortag: 2,6). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.07.2021 08:00

Kreis Nordfriesland sucht Corona-Kontaktpersonen

Der Kreis Nordfriesland ist auf der Suche nach 80 Gästen, die in der "Wunderbar" auf Sylt zu Gast waren. Ein Besucher wurde nach Angaben des Kreises positiv auf das Corona-Virus getestet. Zur Kontaktnachverfolgung nutzt die Bar die Luca-App, doch nach Angaben des Kreises lag ein technischer Fehler in der App vor, den der Hersteller bestätigt habe. Deshalb startete der Kreis Nordfriesland jetzt einen Aufruf: Wer in der Nacht auf Mittwoch ab circa halb 1 länger als 10 Minuten in der Wunderbar war, ist vorläufig als enge Kontaktperson eingestuft und muss sich laut Allgemeinverfügung des Kreises sofort selbst in Quarantäne begeben. Die Betroffenen müssen sich außerdem beim Gesundheitsamt des Kreises melden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 20:00

NDR unterstützt ARD-Spendentag zugunsten der Hochwasseropfer

"Wir halten zusammen! Der ARD Spendentag im Norden": Unter diesem Motto hat der NDR am Freitag in seinen Programmen in Hörfunk, Fernsehen und online zur Unterstützung der Opfer der Hochwasserkatastrophe aufgerufen. Damit unterstützt der NDR den ARD-Benefiz-Tag zur Hochwasserkatastrophe, bei der die ARD-Sender gemeinsam mit "Aktion Deutschland hilft - Bündnis deutscher Hilfsorganisationen" um Spenden bitten. Bis 24 Uhr waren die Spendentelefone geöffnet, am Freitagabend lief eine Benefiz-Sendung im Fernsehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 20:00

Travemünder Woche gestartet

Am Freitagabend ist die 132. Travemünder Woche eröffnet worden - mit einem bewusst kleinen Landprogramm, dafür aber mit 1.350 Seglern aus 36 Nationen. Nach der Corona-Pause im Vorjahr zeigt sich der Veranstalter, der Lübecker Yacht Club, froh, die einst zweitgrößte Segelveranstaltung der Welt wieder an den Start zu bringen. An Land locken 16 Stände und eine Bühne die Besucher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 19:00

Wetter: viel Sonnenschein

Heute gibt es nach Abzug von einiger Wolken- und Nebelfeldern viel Sonnenschein, daneben im Verlauf auch Quellwolken oder dünne hohe Schleierwolken. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad auf Fehmarn und bis 29 Grad in Büchen. Die Abendtemperatur um 18 Uhr: 22 Grad in Damp und bis 28 Grad in Geesthacht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.07.2021 11:00

