Travemünder Woche: Viel Segeln und ein bisschen Landprogramm

Heute startet die Travemünder Woche. Es ist die 132. Auflage der Segelwoche in Lübeck, die bis zum 1. August läuft. Zumindest auf dem Wasser kehrt trotz Corona ein Stück Normalität der Travemünder Woche zurück: Rund 1.000 Aktive in knapp 20 Meisterschaften sind gemeldet. Ausgetragen werden Welt-, Europa- und Deutsche Meisterschaften. Alle Alters- und Leistungsklassen und alle Bootstypen - von der Jugendjolle bis hin zur hochseetauglichen Jacht - sind dabei. Außerdem gibt es ein kleines Landprogramm. Die "Stadtwerke Lübeck Bühne" bietet ein abendliches Musikprogramm an. Der Zugang wird über die Luca-App kontrolliert und begrenzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 08:00

Nordkirche lässt Glocken für Flutopfer läuten

Als Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands sollen heute um 18 Uhr die Glocken der evangelischen Kirchen in Schleswig-Holstein läuten. Damit schließt sich die Nordkirche einer Initiative der Evangelischen Kirche im Rheinland an. "Mit dem Läuten der Glocken laden wir zum Gebet und Innehalten ein", sagte der Schleswiger Bischof, Gothart Magaard. "Wir wollen damit unser Mitgefühl und unsere Verbundenheit mit den Betroffenen und auch mit denen, die sich unermüdlich engagieren, zeigen." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 08:00

NDR unterstützt ARD-Spendentag zugunsten der Hochwasseropfer

"Wir halten zusammen! Der ARD Spendentag im Norden": Unter diesem Motto ruft der NDR heute in seinen Programmen in Hörfunk, Fernsehen und online zur Unterstützung der Opfer der Hochwasserkatastrophe auf. Damit unterstützt der NDR den ARD-Benefiz-Tag zur Hochwasserkatastrophe, bei der die ARD-Sender gemeinsam mit "Aktion Deutschland hilft - Bündnis deutscher Hilfsorganisationen" um Spenden bitten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 08:00

In Kiel beginnt der Bootshafensommer

Bis Ende August sind jeden Freitag und Sonnabend unter anderem Live-Musik und verschiedene Thementage geplant - immer von 15 bis 23 Uhr. Auf der Fläche im Zentrum der Stadt dürfen sich nach Angaben der Veranstalter höchsten 750 Menschen gleichzeitig aufhalten. Wer kommt, muss seine Kontaktdaten hinterlassen - mit der Luca App oder dem üblichen Formular. Eine Maskenpflicht gilt nur, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel in einer Warteschlange. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 08:30

Fridays for Future in Lübeck jetzt wieder wöchentlich

Die Lübecker Ortsgruppe Fridays for Future demonstriert heute um 14 Uhr auf dem Klingenberg und ruft zum bundesweiten Klimafolgenaktionstag auf. Sie wollen im Hinblick auf die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfahlen und Rheinland-Pfalz auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes aufmerksam machen, sagt Sophia Marie Pott, von Fridays for Future. "Wir erhöhen immer weiter den Druck, um zu zeigen, es wird eine Klimagerechtigkeitswahl und keine Partei kommt daran vorbei. Wir fordern bessere Klimaanpassungsmaßnahmen, weil wir sehen, wie sehr es in Deutschland schon zu spüren ist und dass es noch dringender ist, als die meisten gedacht hätten." Von heute an will die Ortsgruppe bis zur Bundestagswahl wieder wöchentlich streiken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 08:30

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 11,6

Binnen 24 Stunden wurden 74 neue Corona-Fälle im Land gemeldet, so viele wie seit Anfang Juni nicht mehr (Datenstand 22.7.). Sieben Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Stadt Lübeck hat mit einer Inzidenz von 19,4 (Vortag 17,5) den höchsten Wert in Schleswig-Holstein. An zweiter Stelle steht der Kreis Stormarn weiter mit 18,4 (Vortag: 18,4). Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 0,8 (Vortag: 2,3), gefolgt vom Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 2,6 (Vortag: 4,4). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 06:00

Caterpillar in Kiel: Mitarbeiter kämpfen um ihre Jobs

Die Belegschaft von Caterpillar in Kiel will um die eigene Zukunft kämpfen. Rund 180 Beschäftigte haben am Donnerstag an einem Workshop teilgenommen, den die Gewerkschaft IG Metall organisiert hatte. Unterstützung bekam der Motoren-Hersteller aus der Bundespolitik. Der Bundesvorsitzende der SPD, Norbert Walter-Borjans, tauschte sich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Caterpillar aus und informierte sich vor allem über die künftig geplanten Aktionen, die auf dem Workshop erarbeitet wurden. Dabei wurden auch Ideen gesammelt, wie der Kieler Standort künftig genutzt werden könnte. Denn von 2022 an lässt der Mutterkonzern dort keine Motoren mehr bauen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 06:00

Hochwassergebiete: Eutiner Bereitschaftspolizei kehrt zurück

Personalwechsel beim Einsatz in den Hochwasser-Gebieten in Rheinland-Pfalz. Mehrere Tage lang waren dort Polizisten aus Eutin im Einsatz.Nun sind sie zurückgekehrt. Am frühen Donnerstagabend kamen sie an der Polizeischule an. Rund 600 Helfer aus dem Norden sind seit Anfang der Woche in den Hochwassergebieten Rheinland-Pfalz. Mit dabei sind Helfer von Feuerwehr, DLRG, Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser und Technisches Hilfswerk. Sie sind hauptsächlich im Kreis Ahrweiler im Einsatz. Unter anderem müssen einsturzgefährdete Häuser abgestützt und Straßen geräumt werden. Noch immer werden viele Menschen vermisst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 06:00

Wetter: Meist trocken bei schwachem Wind

Heute ist es erst dicht bewölkt, teils ist auch Hochnebel und etwas Regen möglich. Im Tagesverlauf gibt es zögerliche Aufheiterungen und meist ist es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad auf Sylt bis 22 Grad in Büchen. Die Wind weht schwach aus West bis Nordwest, später aus Nord bis Nordost. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 19 Grad in Dagebüll und 21 Grad in Lütjensee. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.07.2021 08:05

