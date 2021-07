Stand: 22.07.2021 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sieben-Tage-Inzidenz im Norden jetzt über 10

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch auf 10,5 gestiegen. Am Dienstag lag der Wert noch bei 9,8. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 21.07.) gab es landesweit 56 Neuinfektionen. Am Mittwoch vor einer Woche waren 47 neue Ansteckungen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 5,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.07.2021 06:00

Viele Pflanzen in SH gefährdet

45 Prozent der heimischen oder fest etablierten Farn- und Blütenpflanzen-Arten in Schleswig-Holstein stehen auf der Roten Liste. Das heißt, sie sind ausgestorben, vom Aussterben bedroht, gefährdet oder sehr selten. Wie das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume mitteilte, ergibt sich das aus einer nach 15 Jahren aktualisierten Liste. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.07.2021 06:00

Hochwassergebiete: Dauereinsätze für Helfer aus SH

Rund 600 Helfer aus dem Norden unterstützen in den Hochwassergebieten Rheinland-Pfalz. Mit dabei sind Helfer von Feuerwehr, DLRG, Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser und Technisches Hilfswerk. Sie sind hauptsächlich im Kreis Ahrweiler im Einsatz. Unter anderem müssen einsturzgefährdete Häuser abgestützt und Straßen geräumt werden. Noch immer werden viele Menschen vermisst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.07.2021 06:00

Das Wetter: Wolken, Regen, Sonne

Heute ist es zunächst stark bewölkt, teils gibt es hochnebelartige Bewölkung, dazu vereinzelt etwas Nieselregen. Später lockert es auf und es scheint die Sonne, nur an der Nordsee bleibt es länger trüb. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Glückstadt und bei 22 Grad in Grambek. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.07.2021 06:00

