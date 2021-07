Stand: 17.07.2021 10:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neues aus der Wal-Fundgrube Groß Pampau

In der Tongrube Groß Pampau (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat ein Grabungsteam, Knochen eines rund 11 Millionen Jahre alten Urzeitwals gefunden. Dabei sollen es sich, laut Grabungsleiter, um Gehörknochen und Teile des Gehirnschädels handeln. Sie stammen vermutlich von einer bisher unbekannten Walart. In der Tongrube in der Nähe von Schwarzenbek haben Grabungsteams in den vergangenen 30 Jahren immer wieder Skelette von Haien, Walen oder anderen Meerestieren gefunden, die vor mehreren Millionen Jahren gelebt haben sollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.07.2021 08:30

Corona: Teile Dänemarks werden wieder Risikogebiet

Ab Sonntag gelten weitere Länder als Corona-Risikogebiete. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, werden die Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks auf die bundesweite Risikoliste gesetzt. Wer aus Dänemark auf dem Landweg zurück nach Deutschland kommt, und noch nicht geimpft oder genesen ist, muss einen weiteren Corona-Test machen, so die Vorgabe. Die Regel gilt ausschließlich für Reisende, die in der Region Hovedstaden, in Kopenhagen, oder auf den Färöer-Inseln im Urlaub waren. Wie lange die neuen Regeln gelten werden, ist unklar. Denn die Bundesrergierung arbeitet an einer neuen Einreiseverordnung, nach der Risikogebiete ganz weg fallen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.07.2021 07:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 7,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 7,6 (Datenstand 16.7.). Binnen 24 Stunden wurden 56 neue Corona-Fälle im Land gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 64.278. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt weiter bei 1.628. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.07.2021 08:00

Nobiskrug: Investor Lars Windhorst übernimmt Werft

Nach der Flensburger-Schiffbau-Gesellschaft (FSG) geht damit die zweite Werftin den Besitz des deutschen Finanzinvestors Lars Windhorst über. Für die Tennor Holding von Windhorst sei die Nobiskrug eine absolut perfekte Ergänzung, erklärte FSG-Geschäftsführer Philipp Maracke, der künftig auch bei Nobiskrug die Geschäfte leiten wird. Entsprechende Kaufverträge wurden am Freitag unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.07.2021 08:00

Wetter: Sommerlich warm

Heute ist es oft sonnig und allgemein trocken. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Hörnum auf Sylt bis 28 Grad in Mölln. Der Wind weht mäßig, zur Küste hin auch frischer Nord- bis Nordwestwind mit starken, auf den Inseln auch stürmischen Böen. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 20 Grad auf den Nordfriesischen Inseln bis 27 Grad in Mölln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.07.2021 08:05

