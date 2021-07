Stand: 15.07.2021 06:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 5,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch gestiegen - auf 5,6. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 5,3. Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es landesweit 47 Neuinfektion. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge 14 Covid-19-Patienten behandelt; 4 von ihnen lagen auf der Intensivstation, von denen 3 beatmet wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.07.2021 06:00

Hotels und Gastronomie im Land fehlen Auszubildende

Gründe sind laut Dehoga unattraktive Arbeitszeiten abends und am Wochenende und eine geringe Bezahlung. Deshalb wollten immer weniger junge Leute eine Ausbildung im Hotel und in der Gastronomie machen. Außerdem fehlten wegen der Corona-Pandemie Fachkräfte. Zahlreiche Mitarbeiter seien zu Corona-Testzentren und in den Einzelhandel abgewandert, sagte ein Hotelbetreiber aus St.Peter-Ording. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.07.2021 06:00

GEW fordert stärkeres Bemühen der Schulträger um mobile Luftfilteranlagen

Bisher hätten sie sich beim Kauf solcher Geräte zurückgehalten, sagte ein Sprecher. Viele Schulträger sind nach eigenen Angaben aber skeptisch, ob diese Anlagen wirklich nützen. Der Bund will Luftfilter für Schulen mit 200 Millionen Euro finanziell fördern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.07.2021 06:00

Feuerwehreinsätze in SH durch Starkregen

Ein Unwetter hat am Abend für vollgelaufene Keller in Teilen Schleswig-Holsteins gesorgt. Allein in Uetersen im Kreis Pinneberg rückten laut Feuerwehr rund 60 Helfer aus, um Keller leer zu pumpen. In Pinneberg lief eine Bahn-Unterführung voll Wasser. In Norderstedt räumten die Helfer Äste von Straßen. Auch in Kiel und Kronshagen liefen Keller voll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.07.2021 06:00

Holstein Kiel in Form: Sieg beim Champions-League-Starter Wolfsburg

Holstein Kiel ist anderthalb Wochen vor Saisonstart bereits in guter Verfassung. Der Fußball-Zweitligist gewann am Mittwoch einen Test beim Bundesligisten VfL Wolfsburg mit 1:0 (0:0). Vor 300 Zuschauern erzielte Kapitän Alexander Mühling den Siegtreffer in der 60. Minute. Die Kieler vergaben eine weitere Großchance, als Philipp Sander aus Nahdistanz am VfL-Keeper scheiterte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.07.2021 19:00

Prozess gegen falschen Polizisten startet

Vor dem Schöffengericht in Itzehoe beginnt heute ein Prozess gegen einen mutmaßlich falschen Polizisten. Der 23-Jährige aus Hamburg soll im Dezember eine ältere Frau in Wedel um 23.000 Euro betrogen haben. Bei einer zweiten Tat im Januar wurde er überführt, weil ein vermeintliches Opfer mutig reagierte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.07.2021 07:00

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

In Schleswig-Holstein scheint heute vielfach die Sonne, aber auch Wolken sind am Himmel zu sehen. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad in Niebüll und 26 Grad in Elmshorn.

