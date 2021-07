Stand: 14.07.2021 07:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zukunft der Imland-Kliniken heute Thema im Hauptausschuss

Der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde beschäftigt sich heute mit der Zukunft der Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde. Das Unternehmen hat seit Jahren wirtschaftliche Probleme, Wirtschaftsprüfer hatten deswegen drei unterschiedliche Szenarien entwickelt, wie der Weiterbetrieb aussehen könnte. Die sollen heute im Hauptausschuss besprochen werden. Möglicherweise kommt noch ein viertes Szenario dazu, denn die CDU-Kreistagsfraktion will heute Abend beantragen, dass auch ein Neubau der Klinik in der Nähe der A7 nördlich des Nord-Ostsee-Kanals geprüft werden soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.07.2021 08:30

Bombenentschärfung in Bad Oldesloe am Sonntag

Bei Bauarbeiten sind in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) erneut Fliegerbomben gefunden worden. Nach Angaben der Stadt sind es vier die diesmal östlich des Bahnhofs liegen - in der Nähe der B 207 und A 1. Am Sonntag sollen alle vier Bomben entschärft werden - Einzelheiten zur Evakuierungszone und zum Zeitraum sollen heute mitgeteilt werden. Bereits vor zwei Wochen musste in Bad Oldesloe eine Bombe entschärft werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.07.2021 08:00

Schleswig-Holsteiner trauen sich wieder zum Shoppen in die Stadt

Der Lockdown im Frühjahr hat deutliche Spuren beim Einzelhandel hinterlassen. Ideen wie Click & Collect oder Click & Meet konnten laut Handelsverband die Ausfälle zumindest etwas abfedern. Dennoch sind die Händler nun froh, dass es kaum noch Auflagen beim Shoppen gibt. Es macht sich bemerkbar, heißt es vom Einzelhandelsverband Nord: Es kämen wieder deutlich mehr Leute zum Shoppen in die Innenstädte, man sei "leicht optimistisch" - weil es noch nicht so viele seien wie vor Corona. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.07.2021 06:00

Impfaktion in Uni Flensburg

Heute gibt es eine weitere Impfaktion in Flensburg. Jeder der will kann sich auf dem Campus der Uni impfen lassen. Wie die Hochschule mitteilt, werden im Audimax drei mobile Impfteams bereit stehen. Insgesamt werden sie rund 500 Dosen der Hersteller Moderna sowie Johnson & Johnson verimpfen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, vor Ort muss lediglich ein Ausweisdokument vorgelegt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.07.2021 06:00

Trotz Corona-Risikogebiete: Reisebuchungslage sehr gut

Reisebüros und Tourismusregionen in Schleswig-Holstein sind mit der Buchungslage im Moment sehr zufrieden. Mehrere Reisebüros berichten, dass trotz neuer Risiko- oder Hochinzidenzgebiete wie Spanien oder Zypern kaum Reisen storniert werden. Und auch die Reservierungen bei uns im Norden laufen gut: Reisebüros hier bei uns bekommen zunehmend Anfragen für Unterkünfte an Nord- und Ostsee. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.07.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 5,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag gestiegen - auf 5,0. Am Vortag lag dieser Wert, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, bei 4,0. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Datenstand: 13.7.) gab es 44 registrierte Neuinfektionen im Land, am Vortag waren es neun. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 64.140. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.627. In Neumünster, der Stadt mit der mit Abstand höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land, beträgt der aktuelle Wert am Dienstag 29,9. Danach folgen Lübeck (8,8) und Pinneberg (7,0). Im Kreis Steinburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Tag in Folge bei null. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.07.2021 06:00

Wetter: Stellenweise Schauer und Gewitter

Heute ist es teils freundlich, doch vor allem in den südlichen Landesteilen wird es wolkig - es gibt stellenweise Schauer sowie einzelne kräftige Gewitter. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 Grad auf den Halligen (Kreis Nordfriesland) bis 28 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg).

