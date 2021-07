Stand: 12.07.2021 07:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Quickborn: Fünf Verletzte bei Unfall

Nach Angaben der Polizei sind am Sonntagabend in Quickborn (Kreis Pinneberg) ein Bus und ein Auto in der Max-Weber-Straße zusammengestoßen. Vier Menschen aus dem Bus und einer aus dem Pkw kamen ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.07.2021 08:00

Zahl der Unfälle mit E-Scootern in Schleswig-Holstein nimmt zu

Knapp 100 hat es im vergangenen Jahr laut Polizei in Schleswig-Holstein gegeben. 20 mal war Alkohol im Spiel. Außerdem gab es einen Todesfall, nachdem ein älterer Mann gestürzt war. Hauptgrund für die vielen Unfälle ist, dass auch die Zahl der Roller deutlich steigt. Außerdem macht den Anbietern Vandalismus zu schaffen. Die häufigste Form von Vandalismus ist, dass die Scooter ins Wasser geworfen werden. Eine Konsequenz: Das Beenden einer Fahrt in Gewässernähe wird zum Teil jetzt blockiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.07.2021 08:00

Heute wieder offene Impfaktionen in Kiel und Flensburg

In Kiel und Flensburg können sich Interessierte heute wieder ohne Termin impfen lassen. In Kiel richtet sich das Angebot zunächst nur an Studierende. Heute und morgen steht das mobile Impfteam dafür in der Hermann-Rodewald-Straße 7 bereit. Verimpft werden Moderna und Johnson&Johnson. Im Flensburger Impfzentrum wird zwischen 13 und 17 Uhr Johnso &Johnson verimpft. Am Wochenende gab es bereits offene Impfaktionen. In Eckernförde am Südstrand ließen sich viele Menschen an einem Drive-In impfen. Am Sonnabend lief das Ganze laut Polizei unkoordiniert ab. Die Initiative des Betriebsarztes Thomas Wagner war den Ordnungsbehörden nicht gemeldet worden. Der Andrang war dann so groß, dass es zu langen Staus auf der B76 kam. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.07.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 4,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 4,1 (Datenstand 11.7.) und ist damit leicht gestiegen. Binnen 24 Stunden wurden 12 neue Corona-Fälle im Land gemeldet. Neumünster bleibt die Stadt mit der mit Abstand höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land. Sie liegt bei 22,4. Danach folgen Kiel (7,3) und und Lübeck (6,0). Im Kreis Steinburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz wie am Vortag bei Null. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.07.2021 10:00

Wetter: Bis zu 26 Grad zum Feierabend

Heute gibt es freundliche Phasen, aber auch wolkige Abschnitte sind möglich. Später gibt es einzelne Schauer, örtlich kann es zu Gewitter mit Starkregen kommen. Von Angeln bis Wagrien ist es länger freundlich und meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad in Putlos bis 27 Grad in Itzehoe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost- bis Süd. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 22 Grad in Großenbrode und 26 Grad in Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.07.2021 08:05

