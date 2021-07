Stand: 11.07.2021 10:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 3,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 3,8 (Datenstand 10.7.) und ist damit leicht gefallen (Vortag 3,9). Binnen 24 Stunden wurden 21 neue Corona-Fälle im Land gemeldet. Neumünster bleibt die Stadt mit der mit Abstand höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land. Sie liegt weiterhin bei 20,0. Danach folgen Pinneberg (6,6) und Lübeck (6,0). Im Kreis Steinburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz wie am Vortag bei Null. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.07.2021 10:00

Impfen ohne Termin in Kiel

Impfen ganz ohne Termin: Das geht seit heute auch auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Das Angebot ist offen für alle und nicht ausschließlich auf Studierende beschränkt. Das Mobile Impfteam steht in der Hermann-Rodewald Straße 7. Bis 15.30 Uhr kann jeder und jede Erwachsene vorbeikommen. Offene Impfaktionen gibt es morgen und am Dienstag auch im Flensburger Impfzentrum - jeweils zwischen 13 und 17 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.07.2021 10:00

Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft

Mehr Schutz für Gewässer und Insekten und weniger Tierbestand: Das sind nur einige der Punkte, die die Zukunftskommission Landwirtschaft erarbeitet und der Bundesregierung vorgelegt hat. Auf 170 Seiten kommt die Kommission zu dem Schluss, dass das heutige Agrar- und Ernährungssystem aus tier-ethischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten nicht fortgesetzt werden kann. Am Papier beteiligt war auch Schleswig-Holsteins Bauernpräsident Werner Schwarz. Für ihn ist das Papier zukunftsweisend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.07.2021 10:00

1.900 Menschen feiern Christopher Street Day in Kiel

Zur bunten Demo sind am Sonnabend deutlich mehr Menschen als zunächst gedacht gekommen. Nach Polizeiangaben liefen rund 1.900 Menschen durch die Kieler Innenstadt, um für geschlechtliche und sexuelle Gleichberechtigung zu demonstrieren. Die Polizei fuhr mit einem Regenbogen-Streifenwagen mit. Ursprünglich waren rund 800 Teilnehmer angemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.07.2021 18:00

Wetter: Sonne und Wolken

Heute ist es am Vormittag sonnig mit ein paar Wolken. Zum Abend kann es einige Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad in Kiel und 24 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg).

Archiv 5 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.07.2021 | 10:00 Uhr