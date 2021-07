Stand: 10.07.2021 10:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

CSD: Mit Mindestabstand für mehr Rechte demonstrieren

Der Christopher-Street-Day (CSD) findet heute in Kiel coronabedingt nur als Demonstration statt. Mit Mindestabstand und Maskenpflicht wollen sich die Demonstranten für mehr Rechte für LGBTIQ einsetzen, also für homo-, bi-, trans- und intersexuelle, sowie queere Menschen. Die Demonstranten starten um 13 Uhr am Rathausmarkt und ziehen bis 15 Uhr zum Exerzierplatz, wo die Demo mit einer Kundgebung endet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.07.2021 11:00

Robert Habeck steht zu Baerbock

Grünen-Co-Chef Robert Habeck hat Überlegungen zurückgewiesen, seine Partei könnte ihre Entscheidung zum Thema Kanzlerkandidatur noch einmal korrigieren. Das sei "Kokolores", sagte Habeck wörtlich der "Süddeutschen Zeitung". Die Grünen hätten Parteichefin Baerbock gerade erst mit fast hundert Prozent zu ihrer Kanzlerkandidatin gewählt. Jetzt gehe es darum, aus diesem Vertrauensvorschuss das Beste zu machen. Habeck sprach von handwerklichen Fehlern, die Baerbock gemacht - aber inzwischen auch eingeräumt habe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.07.2021 10:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 3,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 3,9 (Datenstand 9.7.). Binnen 24 Stunden wurden 14 neue Corona-Fälle im Land gemeldet. Neumünster hat mit einer Inzidenz von 20 den höchsten Wert in Schleswig-Holstein. In allen anderen Regionen im Land liegt sie unter 8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.07.2021 09:00

Schnellere Termine bei Impfzentren in SH

In einigen Impfzentren im Land kann man schneller an einen Termin kommen als in den vergangenen Wochen. Darauf hat das Gesundheitsministerium in Kiel hingewiesen. Die Auslastung sei in den 28 Impfzentren im Land sehr unterschiedlich. Bereits in der kommenden Woche ist es demnach in mehreren Zentren möglich, eine Erstimpfung zu erhalten. Dazu ist eine Registrierung auf impfen-sh.de notwendig. Gute Chancen auf einen schnellen Termin gibt es in acht Zentren: Brunsbüttel, Neumünster, Bad Oldesloe, Elmshorn, Gettorf, Wahlstedt, Schönberg in Holstein und Eutin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.07.2021 09:00

Nach Betriebsversammlung bei Caterpillar in Kiel: Frust und Enttäuschung

Caterpillar will seine Motorenherstellung einstellen - wie es für die rund 670 Mitarbeiter am Standort Kiel-Friedrichsort weitergeht, ist auch nach einer Betriebsversammlung am Freitagvöllig unklar. Am Nachmittag telefonierte Thilo Rolfs, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, mit Caterpillar-Manager Mark Kingsley. "Die Firma hat mir deutlich gemacht, dass man ganz am Anfang eines Prozesses steht und zugesagt, bei allen weiteren Schritte, Betriebsrat und Belegschaft eng einzubinden." Rolfs zufolge wurde Stillschweigen über die Details der Gespräche vereinbart. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.07.2021 06:00

