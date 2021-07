Stand: 08.07.2021 06:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Caterpillar vor dem Aus

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein will der US-Konzern Caterpillar bis Ende 2022 den Motorenbau einstellen. Davon betroffen sind in Friedrichsort 670 Mitarbeiter. Die IG Metall kündigte an, die Entscheidung nicht kampflos hinnehmen zu wollen. Gleichzeitig kritisierte die Gewerkschaft die Art und Weise, wie die Belegschaft darüber informiert wurde, nämlich Online per Videobotschaft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.07.2021 06:00

Modellprojekt Diskos: Tanzen ohne Maske und Abstand

Länger als ein Jahr waren die Diskotheken in Schleswig-Holstein geschlossen. Das "Bootshaus" in Flensburg, der "Horizon Club" in Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) und das "Joy" in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) dürfen ab dem 20. Juli im Rahmen eines Modellprojektes wieder öffnen - ohne Maskenpflicht und ohne Abstandsgebot. Unter wissenschaftlicher Beobachtung können die Diskos jeweils drei Partys veranstalten. Das Projekt ist auf insgesamt vier Wochen ausgelegt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.07.2021 06:00

Corona: Inzidenz steigt - keine neuen Sterbefälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch auf 3,9 angestiegen. Am Dienstag lag sie noch bei 3,3. Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es 31 registrierte Neuinfektionen im Land (Dienstag: 9). Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Bundesland hat sich den fünften Tag in Folge nicht geändert, sie liegt bei 1.623. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.07.2021 06:00

Immer wieder illegaler Müll auf Feldern in Südholstein

Immer häufiger landet Müll, der eigentlich auf den Recyclinghof gehört, in der Natur. Vor allem in Südholstein ist das ein großes Problem. Betroffen sind die Kreise Pinneberg, Segeberg und auch Stormarn - unter anderem die Gegend rund um den Recyclinghof in Trittau. Fast alle Landwirte treffe dort das Problem mit dem illegalen Müll, heißt es vom Kreisbauernverband. Wer beim illegalen Müllentsorgen erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.07.2021 06:00

Prozessstart: Tod in Lübecker Villa

In Lübeck startet heute der Prozess gegen einen Hausbesitzer, der einen mutmaßlichen Einbrecher auf der Flucht erschossen haben soll. Zwei Männer waren nach Angaben der Polizei kurz vor Silvester vergangenen Jahres in eine Villa am Lübecker Stadtpark eingestiegen. Sie hielten sie für unbewohnt. Im Haus wurden sie vom Besitzer überrascht. Der 57-Jährige verfolgte sie laut Anklage und schoss mehrfach auf die mutmaßlichen Einbrecher. Ein 38 Jahre alter Mann starb. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.07.2021 06:00

Halbfinale in Wimbledon mit Kerber

Angelique Kerber kann heute zum dritten Mal das Endspiel des Tennis-Turniers in Wimbledon erreichen. Die 33 Jahre alte Kielerin trifft in London auf die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien. Das Spiel beginnt um 14.30 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.07.2021 08:00

Dehoga: Urlaub am Meer teurer

Übernachten im Hotel, Essen gehen im Restaurant oder einen Strandkorb mieten - all das ist in Schleswig-Holstein in diesem Sommer teurer als in den Vorjahren. Ein Grund sind nach Angaben des Hotel-und Gaststättenverbandes Dehoga die Corona-Regeln - zum Beispiel Hygiene-Konzepte. Die Betriebe brauchten mehr Mitarbeiter und Material. Höhere Kosten werden nach Verbandsangaben weitergegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.07.2021 06:00

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Am Vormittag zeigt sich noch öfter die Sonne, nachmittags wird es in Schleswig-Holstein regnerischer. Teilweise kann es auch ergiebig regnen. Die Temperaturen steigen auf 22 Grad in Preetz (Kreis Plön), Süderlügum (Kreis Nordfriesland) und Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde).

