Bisher keine weiteren Impfungen in Alten- und Pflegeheimen geplant

Trotz Delta-Variante und einer möglichen vierten Corona-Welle im Herbst: Noch gibt es in Alten- und Pflegeheimen nur vereinzelt Pläne für eine Auffrischungsimpfung der Bewohner. Bevor eine koordinierte Aktion gestartet wird, will der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission und auf entsprechende Planungen durch das Gesundheitsministerium in Kiel warten. Von dort hieß es auf Anfrage von NDR-Schleswig-Holstein, Auffrischungsimpfungen in Heimen seien bisher nicht geplant. Grund: Es gebe noch zu wenige wissenschaftliche Studien - etwa dazu, wann genau eine dritte Impfung sinnvoll ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.07.2021 07:00

Pieks ohne Termin: Impfungen für alle Studierenden in SH

In Schleswig-Holstein können sich von heute an auch Studierende ohne Termin impfen lassen. Laut Gesundheitsminsiterium kommen dafür in den kommenden zwei Wochen mobile Impfteams vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Johanniter-Unfallhilfe an die Hochschulen in Kiel, Lübeck, Flensburg, Heide (Kreis Dithmarschen), Wedel und Elmshorn (beide Kreis Pinneberg). Die Studierenden haben die Wahl zwischen den Vakzinen von Moderna und Johnson & Johnson. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.07.2021 07:00

Corona in SH: Inzidenz bei 3,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 3,5 (Datenstand 5.7.) Binnen 24 Stunden wurden 15 neue Corona-Fälle im Land gemeldet. Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 17 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden - darunter 9 in Intensivtherapie, 6 müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.07.2021 05:30

Pflegeverband distanziert sich von Vermittlungsagentur

Der Pflegeverband bpa will vorerst keine weiteren Pflege-Auszubildenden über die Agentur LIA aus Vietnam nach Schleswig-Holstein holen. Zur Begründung sagte der bpa-Landesvorsitzende Mathias Steinbuck, Provisionen für die Vermittlung eines Ausbildungsplatzes seien "absolut inakzeptabel". Recherchen von NDR Schleswig-Holstein hatten ans Licht gebracht, dass Pflege-Azubis aus Vietnam 10.000 Euro an LIA gezahlt hatten, um in Deutschland eine Ausbildung beginnen zu können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.07.2021 06:00

Norderstedt: Mit Spezialteams gegen Eichenprozessionsspinner

Der Eichenprozessionsspinner, ein grauer Nachtfalter, sorgt laut Umweltministerium aktuell vor allem im Südosten Schleswig-Holsteins für Probleme. In Norderstedt (Kreis Segeberg) bekämpfen derzeit Spezial-Teams den Schädling. Die etwa fünf Zentimeter großen Raupen mit einem hellen Rückenstreifen und langen, dünnen Härchen rotten sich in sogenannten Gespinstnestern zusammen. Bei Hautkontakt verursachen sie extrem brennende Stellen und können bei Allergikern auch zu Atemnot führen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.07.2021 07:00

Kerber erreicht Wimbledon-Viertelfinale

Angelique Kerber steht im Viertelfinale des Tennisturniers von Wimbledon. Die Kielerin gewann am Montag in zwei Sätzen gegen Cori Gauff aus den USA - und spielt heute gegen die Tschechin Karolina Muchova. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.07.2021 06:00

Wetter: Wolken und Regen, aber warm

Nach einem teils freundlichen Start ist es heute zunehmend stark bewölkt. Im Laufe des Tages zieht von der Nordsee und Elbe her Regen auf, mancherorts kann es gewittern. Es weht ein frischer Wind aus Süden, teilweise mit stürmischen Böen. Höchstwerte: 22 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 26 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.07.2021 06:00

