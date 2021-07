Stand: 05.07.2021 06:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Sechs neue Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 3,7 (Datenstand 4.7.). Binnen 24 Stunden gab es sechs neue Corona-Fälle. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.623. 14 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.07.2021 07:00

Eröffnung des Schleswig-Holstein-Musikfestivals

Das Schleswig-Holstein-Musikfestival ist am Abend mit einem Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters in Lübeck eröffnet worden. Rund 700 Gäste kamen in die Musik- und Kongresshalle Lübeck. Mit dabei war auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der das SHMF als eines der größten Flächen-Festivals der Welt würdigte. Bis zum 29. August bietet das Festival 180 Konzerte, fünf Musikfeste auf dem Lande sowie zwei Kindermusikfeste und den Werftsommer, eine Freiluftparty auf der Kulturwerft Gollan in Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.07.2021 06:00

Historische Drehbrücke über der Pinnau wird saniert

In Klevendeich im Kreis Pinneberg wird von heute an fünf Tage lang die historische Drehbrücke über die Pinnau gesperrt und saniert. Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitteilte, werden an der 134 Jahre alten Brücke aus Stahl unter anderem die Antriebsmotoren getauscht. Für Autofahrer ist eine 15 Kilometer lange Umleitung über Moorege eingerichtet. Die Klevendeicher Drehbrücke ist ein Kulturdenkmal und gilt als älteste funktionstüchtige Brücke ihrer Art in Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.07.2021 06:00

DFB-Pokal: Viele Nordderbys

Im Schleswig-Holstein Derby in der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Fußball Regionalligist Weiche Flensburg 08 auf Zweitligist Holstein Kiel. Das hat die Auslosung in der Sportschau am Abend ergeben. Der Kapitän von Weiche, Torge Paetow, sagte, das sei ein cooles Los. Freude gab es auch bei Eintracht Norderstedt. Der Regionalliga-Verein empfängt Zweitligist Hannover 96. Ein weiteres Nordderby gibt es für den HSV: Die Hamburger spielen bei Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. Die erste Runde im DFB-Pokal findet vom 6. Bis zum 8. August statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.07.2021 06:00

Feuer in Haus und angrenzender Halle in Nübel

Ein Brand hat in Nübel (Kreis Schleswig-Flensburg) ein Einfamilienhaus komplett zerstört. Eine angrenzende gewerblich genutzte Halle eines Metallbetriebes wurde teilweise beschädigt. Das Feuer war nach Angaben der Polizei zunächst aus ungeklärter Ursache am Sonntagabend in dem Wohnhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete zwei Katzen, Menschen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht in den Gebäuden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.07.2021 08:00

Wetter: Heute viel Regen

In Schleswig-Holstein regnet es heute sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag. Der Himmel ist zumeist trüb. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad in Kiel und Husum (Kreis Nordfriesland) und 20 Grad in Pinneberg.

