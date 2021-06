Stand: 30.06.2021 06:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenz bei 3,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Nach Angaben der Landesmeldestelle vom Dienstag betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche 3,2. 23 Menschen wurden den Angaben zufolge am Dienstag wegen Covid-19 in einem Krankenhaus behandelt, 3 weniger als am Vortag. 14 von ihnen lagen auf Intensivstationen und damit 4 weniger im Vergleich zum Montag; von ihnen wurden 12 beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.06.2021 08:00

Ende der Homeoffice-Pflicht - Mitarbeiter kehren an Arbeitsplätze zurück

Für Arbeitgeber endet morgen die Pflicht, Homeoffice anzubieten. Das sei die logische Konsequenz, angesichts der aktuellen Inzidenzen, findet der Unternehmensverband Nord. Viele Betriebe würden nun auf eine geordnete Rückkehr an die Arbeitsplätze während der Sommerferien setzen. Das haben zahlreiche Unternehmen wie Dräger, Brüggen, Freenet, TESA oder Dataport NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht das Ende der Homeoffice-Pflicht kritisch. Es komme zu früh, denn die Pandemie sei noch nicht vorbei, erklärte der DGB Nord. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.06.2021 07:00

Impfzentren in Husum und Niebüll bieten Resteverimpfung an

In den beiden Impfzentren in Nordfriesland (Husum und Niebüll) ist es jetzt möglich, sich zu registrieren, um abends übriggebliebenen Impfstoff zu bekommen. Laut Kreis bleiben an beiden Standorten jeden Tag geringe Mengen des Impfstoffes von Biontech über. Wer aus Nordfriesland kommt, kann sich mit seinem Namen und seiner Mobilfunk-Nummer per Mail bei impfzentrum@messehusum.de für das Reste-Verimpfen anmelden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.06.2021 06:00

Letzte Chance für Astra-Zeneca-Impfungen ohne Termin

In Kiel, Husum, Neumünster und Lübeck können noch bis heute Impfwillige ohne Termin eine Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca erhalten. Die Impfdosen stammen aus einer Lieferung aus Dänemark von Anfang Mai. Mit Wartezeiten muss bei den Aktionen gerechnet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.06.2021 08:00

OLG Schleswig: Eine Treppe ins Watt darf rutschig sein

Das Oberlandesgericht in Schleswig hat die Klage einer Frau abgewiesen, die in Büsum auf einer Watt-Treppe ausgerutscht war und sich den Oberschenkel gebrochen hatte. Sie klagte auf Schadenersatz und argumentierte, dass die Gemeinde Büsum die Regeln für Bodenbeläge nicht eingehalten habe. Schon die Richter am Landgericht in Itzehoe wollten dieser Argumentation nicht folgen, deswegen ging die Frau in Berufung. In Schleswig bekam sie nun einen Hinweis, dass der 11. Zivilsenat an dieser Entscheidung nichts auszusetzen habe und zog ihre Klage zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.06.2021 06:00

Unwetter in SH: Besonders der Süden und Südosten betroffen

Ein Unwetter hat gestern binnen kürzester Zeit zahlreiche Keller volllaufen lassen, auch Bäume wurden durch Windböen umgeknickt. Besonders betroffen waren die Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Ostholstein. Wegen Gewitter, Sturm und Starkregen mussten die Rettungsdienste zu mehr als 400 Einsätzen ausrücken. Allein im Kreis Plön mussten die Rettungskräfte rund 200 Mal ausrücken. Auf den Autobahnen A1 bei Scharbeutz und A20 bei Lübeck ging der Verkehr nur langsam voran - der Grund: Aquaplaning. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.06.2021 08:00

Wetter

Heute überwiegend stark bewölkt, nur vorübergehend und am ehesten zur Ostsee hin auch Auflockerungen mit etwas Sonne. Nach überwiegend trockenem Beginn im Tagesverlauf wieder einige Schauer und Gewitter, am Nachmittag und Abend erneut lokale Unwetter mit heftigem Starkregen möglich. Höchstwerte 19 Grad auf Amrum bis 23 Grad in Reinfeld. Schwacher bis mäßiger Nordost- bis Nordwestwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.06.2021 08:00

