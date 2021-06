Stand: 26.06.2021 10:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Eckernförde: Impf-Drive-In am Wochenende

Impfwillige können sich am Wochenende mit dem Corona-Impfstoff AstraZeneca impfen, und zwar in einem Impf-Drive-In am Südstrand in Eckernförde. Impfwillige kommen mit ihrem Auto, müssen das nicht verlassen und bekommen die Spritze, nachdem sie die entsprechenden Formulare ausgefüllt haben. Danach heißt es 15 Minuten warten. Am Sonnabend startet die Aktion um 15 Uhr und geht bis 20 Uhr. Am Sonntag geht es um 10 Uhr los. Geimpft wird so lange, bis es kein AstraZeneca mehr gibt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.06.2021 08:00

Stadt Kiel verbietet nächtliche Musik im Schrevenpark

Die Stadt hat am Freitag eine Allgemeinverfügung erlassen, die bereits ab diesem Sonnabend (26.6.) gilt. Sie verbietet das Abspielen von Musik im Schrevenpark und auf den angrenzenden Grünanlagen am Arndtplatz und Lessingplatz zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Gemeint ist damit das Abspielen oder Erzeugen elektronisch verstärkter Musik in jedweder Abspielform, soweit diese von anderen wahrgenommen werden kann. Das Musikhören über Kopfhörer bleibt möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.06.2021 06:00

Corona-Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt rückläufig. Der Wert (Datenstand 25.6.) liegt bei 3,3 (Vortag: 3,6). Es wurden insgesamt 14 neue Fälle gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt damit bei 1.620. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.06.2021 06:00

Wetter: Wolken, aber auch Sonne

Heute ist es heiter bis wolkig, gebietsweise gibt es aber auch längere sonnige Phasen und nur geringe Schauerneigung - es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte erreichen 20 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 24 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Schwacher Nordwestwind.

