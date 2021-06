Stand: 25.06.2021 06:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fristen für Traditionsschiffe verlängert

Traditionsschiffe in Schleswig-Holstein haben mehr Zeit für Sicherheitscheck und Umbau. Das Bundesverkehrsministerium hat die Fristen dafür jetzt verlängert und damit den Betreibern dieser Schiffe einen Wunsch erfüllt. Bei vielen Schiffen hat Corona dazu geführt, dass sie nicht rechtzeitig so umgebaut werden können, wie es die neuen Sicherheitsregeln des Bundes verlangen - zum Beispiel beim Brandschutz. In Schleswig-Holstein sind aktuell noch rund 50 Traditionsschiffe unterwegs. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.06.2021 06:30

Corona-Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land geht weiter zurück. Sie liegt inzwischen bei 3,6. Insgesamt wurden 12 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 28 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.06.2021 08:00

Handball: Kiel wieder Spitzenreiter

Der THW Kiel hat gegen den TBV Lemgo mit 33:23 (20:9) gewonnen. Verlieren die "Zebras" am Sonntag ihr letztes Saisonspiel nicht, sind sie zum 22. Mal Deutscher Meister. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.06.2021 06:00

Schwerer Verkehrsunfall auf der A210

In Höhe der Ausfahrt Bredenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat sich am Mittwochabend ein mit einer vierköpfigen Familie besetzter Pkw überschlagen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wurde die Frau lebensgefährlich, die beiden Kinder schwer und der Mann leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die A210 war zwischen Kreuz Rendsburg und Bredenbek mehr als 4 Stunden gesperrt | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 06:00

Weniger Corona-Teststellen ab Juli

Die Zahl der Corona-Teststellen in Schleswig-Holstein wird voraussichtlich ab kommendem Monat zurückgehen. Gut ein Drittel der Teststellen wird von Apotheken betrieben - viele davon werden laut Apothekerkammer Schleswig-Holstein ab Juli keine Testungen mehr anbieten. Das habe vor allem damit zu tun, dass der Bund dann weniger Geld für die Testungen zahlt und gleichzeitig mehr dokumentiert werden muss. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.06.2021 08:00

Wetter: Wolken und Sonne im Mix

Heute ziehen einige Wolkenfelder und auch Quellwolken durch. Daneben bleibt es aber länger heiter, sonnig und überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 22 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwach aus Nordwest bis Südwest. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 17 Grad in Westerland auf Sylt bis 22 Grad in Glinde (Kreis Stormarn)

