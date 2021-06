Stand: 21.06.2021 07:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Eiderbrücke ist gesperrt

Autofahrer müssen sich von heute an auf der B5 bei Tönning (Kreis Nordfriesland) auf Umwege einstellen. Wegen Instandsetzungsarbeiten ist die Eiderbrücke die ganze Woche bis einschließlich Freitag (16 Uhr) voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.06.2021 08:00

Corona: Inzidenz in SH sinkt auf 4,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Der Wert (Datenstand 20.6.) liegt bei 4,4 (Vortag: 4,5). Es wurden insgesamt keine neuen Fälle gemeldet. Zwar gab es einen neuen Fall im Kreis Segeberg, jedoch im Kreis Nordfriesland wurde ein gemeldeter Fall wieder zurückgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.06.2021 06:00

THW Kiel bleibt nach Sieg in Ludwigshafen auf Titelkurs

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat einen 29:20 (13:10)-Pflichtsieg beim Abstiegskandidaten Eulen Ludwigshafen gefeiert. Verfolger Flensburg bleibt dank eines 38:28 (19:15)-Erfolges bei der HSG Nordhorn-Lingen am Spitzenreiter dran. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.06.2021 06:00

Vom Elbsog mitgerissen: Neunjährige in Kollmar weiter vermisst

In Kollmar (Kreis Steinburg) wird weiter eine Neunjährige vermisst. Das Mädchen aus Elmshorn war am Sonnabend am Elbstrand mit einer Freundin und deren Mutter baden gegangen und dann vom Elbsog mitgerissen worden. Außerdem wurde am Wochenende eine verunglückte 13-Jährige tot aus dem Einfelder See bei Neumünster geborgen. Im Müssener See (Kreis Herzogtum Lauenburg) starb ein 19-Jähriger beim Baden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.06.2021 06:00

A1-Hitzeschäden bei Reinfeld und Scharbeutz repariert

Die Hitzeschäden auf der A1 sind repariert. Zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck ist die Fahrbahn bereits seit Sonntagmittag wieder frei. Dort hatten sich auf der Höhe Wesenberg durch die Hitze vier Betonplatten verschoben. Weitere Hitzeschäden gab es auf dem Abschnitt zwischen Scharbeutz und Pansdorf (Kreis Ostholstein). Der Schaden konnte nach Angaben einer Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes bislang nur notdürftig repariert werden. Richtung Süden gilt nun erstmal Tempo 60, Richtung Norden Tempo 80. Diese Woche sollen beide Schäden richtig repariert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.06.2021 08:00

Das Wetter: Regen und Gewitter

Heute gibt es viele dichte Wolken und wenig Sonne. Es regnet vielerorts, teilweise gewittert es auch. Im Kreis Herzogtum Lauenburg kann es später am Tag auch noch freundlich werden. Die Temperaturen liegen bei maximal 16 Grad in Eckernförde und 21 Grad in Büchen. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils frisch aus nördlichen Richtungen. Es gibt auch Gewitterböen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.06.2021 08:00

