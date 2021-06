Stand: 19.06.2021 10:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Stau auf der A1 Richtung Norden

Auf der A1 gibt es zurzeit rund 15 Kilometer Stau ab Bargteheide Richtung Norden. Grund sind Bauarbeiten. Auf einem Teilstück zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck hatten sich am Donnerstagnachmittag Betonplatten der Straße an einigen Stellen durch die Hitze ausgedehnt und waren aufgebrochen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.06.2021 10:00

Einsatzkräfte suchen 13-Jährige in Einfelder See

Ein 13 Jahre altes Mädchen wird seit Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr nach einem Bad im Einfelder See bei Neumünster vermisst. Eine erste Suchaktion musste am Freitagabend erfolglos abgebrochen werden, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Sonnabend sagte. Die Suche wird heute mit Spezialhunden und Tauchern fortgesetzt. Das Mädchen war offenbar vom Schwimmen nicht wieder zurückgekehrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.06.2021 10:00

Feuer zerstört Wohnhaus in Fleckeby

Ein Wohnhaus hat in der Nacht zu Sonnabend in Fleckeby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gebrannt. Ein Schuppen hatte aus unbekanntem Grund Feuer gefangen und die Flammen griffen auf das Haus über, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Ihr Haus brannte kurz nach Mitternacht in voller Ausdehnung. Zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.06.2021 08:00

Bildungsexperte sieht große Corona-Lernrückstände

Bildungsexperte Olaf Köller von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel geht davon aus, dass Schüler im Unterricht nach der Corona-Zeit viel Stoff nachholen müssen, der normalerweise in dem Schuljahr dran gewesen wäre, wegen der Pandemie aber zu kurz kam. Köller rechnet damit, dass ein bis zwei Schuljahre benötigt werden, bis alle Schüler alle Lernrückstände aufgeholt haben. Dazu muss es seiner Ansicht nach zusätzliche Angebote geben, die außerhalb des regulären Unterrichts stattfinden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.06.2021 12:00

Impfaktionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein finden heute wieder an diversen Stellen im Land Impfaktionen statt. Wer eine Corona-Schutzimpfung möchte, kann kommen. In Quickborn wird seit 10 Uhr im Rathaus geimpft, Termine gibt es unter impfen-quickborn.de. Im Bildungszentrum der Westküstenkliniken in Heide kann man Termine über die Website der Klinik buchen. Im Stadthaus Bargteheide gibt es seit 9 Uhr Impfungen - ohne Termin. An allen drei Standorten wird der Impfstoff von AstraZeneca verimpft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.06.2021 08:00

Corona: Inzidenz in SH sinkt auf 5,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Der Wert (Datenstand 18.6.) liegt bei 5,0 (Vortag: 5,5). 24 neue Fälle wurden gemeldet. Nur der Kreis Pinneberg hat eine Inzidenz, die höher als 10 ist - sie liegt bei 11,1. Im Kreis Dithmarschen wurden in den vergangenen sieben Tagen weiter keine neuen Infektionen gemeldet - die Inzidenz liegt bei 0. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.06.2021 08:00

Mehr Züge zwischen Lübeck und Scharbeutz

Von heute an fahren zusätzliche Züge zwischen Lübeck und Scharbeutz. Dieses Angebot gilt für die kommenden Sommerwochenenden, teilt Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) mit. Dadurch sollen die Ostseebäder Timmendorfer Strand und Scharbeutz halbstündlich erreichbar sein. So werde eine gleichmäßige Verteilung des Reiseverkehrs ermöglicht, sagt Buchholz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.06.2021 12:00

Aktionen für bezahlbaren Wohnraum

In Büdelsdorf, Eckernförde, Heikendorf, Kiel und Rendsburg starten heute Plakataktionen für mehr bezahlbaren Wohnraum. Die Mieten in Schlewig-Holstein seien teilweise um mehr als 40 Prozent gestiegen, sagt die Geschäftsführerin des Mieterbundes in Kiel, Sophie Mainitz. Hintergrund der Aktionen in Schleswig-Holstein ist ein bundesweiten Aktionstag, bei dem der Mieterbund gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund einen Mietenstopp für sechs Jahre fordert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.06.2021 12:00

DLRG kann nicht alle Rettungstürme besetzten

Weil die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zu wenig Nachwuchs hat, bleiben in diesem Jahr einige Rettungstürme unbesetzt. Betroffen davon sind unter anderem Wyk auf Föhr und Büsum. Insgesamt fehlt in Schleswig-Holstein derzeit ein Drittel der rund 450 Ehrenamtlichen, die täglich im Einsatz sein sollten. Während der Corona-Pandemie blieben die Hallenbäder geschlossen, es konnte nicht ausgebildet werden, ein kompletter Nachwuchsjahrgang fiel weg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.06.2021 12:00

Das Wetter: Es bleibt heiß

Heute ist es heiter bis wolkig und überwiegend trocken. Am meisten scheint die Sonne von Fehmarn bis ins Lauenburgische. Von Nordfriesland bis nach Angeln gibt es vorübergehend auch mal dichtere Wolken und vereinzelt kurze Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad auf Föhr, 27 Grad in Rendsburg und 31 Grad in Bad Schwartau. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.06.2021 06:00

