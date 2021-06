Stand: 15.06.2021 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel: Feuer in Wellsee nach zwölf Stunden gelöscht

In der Nacht ist ein langer Einsatz für die Feuerwehr in Kiel-Wellsee zu Ende gegangen. Dort war am Montagvormittag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Nach Angaben der Leitstelle war der Einsatz nach knapp zwölf Stunden gegen 23 Uhr gestern Abend beendet. Der Keller der Halle, in der unter anderem Küchenmöbel gelagert waren, ist stark beschädigt. Das Gebäude droht laut Polizei teilweise einzustürzen. Warum das Feuer ausgebrochen ist und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.06.2021 06:00

Corona in SH: Vier Neuinfektionen gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt den sechsten Tag unter dem Wert von 10 und liegt jetzt bei 8,1 (Vortag: 8,9) Nur vier Fälle wurden neu gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, erhöhte sich auf 63.641. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 61.500 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.617 Todesfälle - drei mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.06.2021 06:00

HSV holt Jonas Meffert von Holstein Kiel

Mittelfeldspieler Jonas Meffert wechselt innerhalb der Zweiten Fußball-Bundesliga von Holstein Kiel zum Hamburger SV. Das haben beide Vereine offiziell bekannt gegeben. Der 26-Jährige unterschreibt in Hamburg einen Vertrag über drei Jahre. Zur Ablösesumme machten die Klubs keine Angaben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.06.2021 06:00

Giftiger Fisch löst Einsatz für Seenotretter aus

Ein Petermännchen hat einen Angler bei einer Angeltour auf der Ostsee südwestlich der Insel Fehmarn in die Hand gestochen, als er versuchte, das Tier von einem Angelhaken zu lösen. Der 37-jährige Mann benötigte umgehend ärztliche Hilfe. Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) brachten den Angler zur ärztlichen Versorgung an Land, wo er dem Rettungsdienst übergeben wurde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.06.2021 06:00

Digitaler Impfpass bei Apotheken sehr gefragt

Laut Apothekerkammer hat sich inzwischen rund jede zweite Apotheke in Schleswig-Holstein auf der bundesweiten Seite www.mein-apothekenmanager.de registriert. Dort kann jeder, der einen digitalen Impfpass haben will, über seine Postleitzahl eine Apotheke in der Nähe finden, die den kostenlosen Service anbietet. Immer mal wieder war die Seite überlastet - ein Indiz dafür, dass das Interesse groß war, schon am ersten Tag einen digitalen Impfpass zu bekommen. Auch wenn die erste Stunde nach der Freischaltung etwas holprig lief, klappe es inzwischen sehr gut, sagt Maria Schwarte von der Holstenapotheke in Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.06.2021 06:00

Uetersen: Feuerwehr holt Kuh aus Fluss

Die Feuerwehr in Uetersen im Kreis Pinneberg hat eine Kuh aus der Pinnau gerettet. Ein Kajak-Fahrer hatte das Tier am Abend im Fluss entdeckt. Wie es dort gelandet ist, ist laut Feuerwehr noch unklar. Mehrere Rettungskräfte zogen die Kuh mit Hilfe eines Bootes zum Hafen Klosterdeich, wo das Tier wohlbehalten zu seinem Besitzer zurückgebracht wurde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.06.2021 06:00

Wetter: Zunächst Wolken, dann Sonne

Heute nach meist wolkigem Start im Verlauf neben einigen Quellwolken auch wieder vermehrt Sonnenschein. Höchstwerte 18 Grad in Büsum bis 22 Grad in Mölln. Überwiegend schwacher Nordwestwind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 17 Grad auf Pellworm und 21 Grad in Ratzeburg.

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.06.2021 | 08:00 Uhr