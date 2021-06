Stand: 14.06.2021 07:01 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weitere Lockerungen in SH ab heute gültig

In Schleswig-Holstein ist heute eine aktualisierte Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft getreten. Damit ist wieder mehr möglich. So können alle Schwimmbäder unter Hygienebedingungen öffnen und Veranstaltungen dürfen wieder mit mehr Menschen stattfinden - Flohmärkte, Messen und Konzerte zum Beispiel sind nun mit bis zu 500 Teilnehmern drinnen und 1.000 draußen erlaubt. Auch die Maskenpflicht entfällt an vielen Orten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.06.2021 06:00

Corona-Impfung in SH: Ab heute können sich alle registrieren

Ab heute können sich erstmals alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner für Impftermine in den Impfzentren registrieren - ab 13 Uhr bis Donnerstag 13 Uhr. Unabhängig davon, wann man sich anmeldet, hat laut Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) jeder die gleiche Chance, einen Termin zu bekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.06.2021 07:00

Digitaler Impfpass startet in SH

Wer bereits durchgeimpft ist, bekommt von heute an laut Gesundheitsministerium in vielen schleswig-holsteinischen Apotheken den digitalen Impfpass - kostenlos. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.06.2021 07:00

A21 wegen umgekipptem Lastwagen gesperrt

Die A21 ist ab der Abfahrt Wankendorf bis Nettelsee (Kreis Plön) in Richtung Kiel nach einem Lkw-Unfall voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei liegt der Laster auf der Seite und muss geborgen werden - das kann bis zum Mittag, vielleicht sogar bis zum Nachmittag dauern. Er hat Hühnereier geladen. Die Straßenmeistereien richten Umleitungen ein. Ein Polizeisprecher sagte, man rechne mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie der Unfall in den Morgenstunden passierte, ist noch unklar. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.06.2021 06:00

Festakt zum dänischen Wiedervereinigungsfest mit Steinmeier

Für die Deutsche Minderheit war es ein großer Tag: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die dänische Königin Margrethe II, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kamen am Wochenende zu Besuch - anlässlich der nachgeholten Feier zum 100. Jubiläum der Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark. Vertreter der deutschen Minderheit zeigten sich hochzufrieden. Sie konnten ihre Aktivitäten in Kultur, Bildung und Sport präsentieren und zeigen, wie sie als Deutsche einen Teil Dänemarks darstellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.06.2021 07:00

Wetter: Erst sonnig, dann teils bewölkt

Heute ist es anfangs überall sonnig. Am Nachmittag und Abend ziehen allerdings nördlich des Nord-Ostsee-Kanals von der Nordsee und Dänemark her einige, teils dichtere Wolkenfelder auf. Von Nordfriesland bis nach Angeln ist stellenweise etwas Regen möglich. Nach Süden hin bleibt es meist heiter. Höchstwerte: 20 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 26 Grad in Scharbeutz (Kreis Ostholstein). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.06.2021 06:00

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.06.2021 | 06:00 Uhr