Stand: 12.06.2021 10:08 Uhr

CDU stellt Kandidaten für Bundestagswahl auf

Die CDU in Schleswig-Holstein bereitet sich auf den Bundestagswahlkampf vor. Auf der Landesvertreterversammlung in den Neumünsteraner Holstenhallen soll heute die Liste für die Bundestagswahl aufgestellt werden. Für den Spitzenplatz kandidiert Landesgruppenchef Johann Wadephul. Als Gastredner spricht der CDU Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidat Armin Laschet zu den Deligierten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.06.2021 10:00

Mehr Passagiere am Hamburger Flughafen

Nach mehr als einem halben Jahr Lockdown verreisen wieder mehr Menschen. Die Norddeutschen säßen auf gepackten Koffern, so eine Sprecherin des Hamburger Flughafens. Trotzdem erwartet der Airport für diesen Sommer lediglich 60 bis 70 Prozent des Reiseverkehrs im Vergleich zu 2019. Zurzeit seien die meisten Flughafen-Mitarbeiter deshalb noch in Kurzarbeit, so die Sprecherin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.06.2021 10:00

Bundespräsident in Dänemark

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) besucht an diesem Wochenende Süddänemark. Zum Auftakt ist heute in Kolding ein Essen mit Ministerpräsidentin Mette Frederiksen geplant. Morgen steht der Besuch der Deutschen Minderheit in Apenrade und in Sonderburg auf dem Programm. Bei den Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der friedlichen deutsch-dänischen Grenzziehung begegnet Bundespräsident Steinmeier morgen auch Königin Margrethe II. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.06.2021 09:30

Kinos öffnen erst später

Die Kinos in Schleswig-Holstein wollen trotz Lockerungen der Corona-Regeln erst ab dem 1. Juli öffnen Auch wenn ab Montag bis zu 500 Besucher in den Kinos erlaubt sind, ist ein wirtschaftlicher Betrieb nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Kinoverbundes nicht möglich. Grund sind demnach die Abstandsregeln. Dadurch müssten viele Sitzplätze frei bleiben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.06.2021 08:30

Corona in SH: Neumünster und Kreis Plön Corona-frei

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt den dritten Tag unter dem Wert von 10 und liegt jetzt bei 9,5 (Vortag: 9,4). 53 Fälle wurden neu gemeldet. Neumünster und der Kreis Plön liegen bei einer Inzidenz von 0. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, erhöhte sich auf 63.600. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 61.300 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.613 Todesfälle - einen mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.06.2021 06:00

