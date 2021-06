Stand: 11.06.2021 06:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ratsversammlung stimmt Kieler Woche im September zu

Nach Angaben der Stadt soll die Kieler Woche wieder näher ans Original heranrücken. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sagte, es sei derzeit geplant, dass jeder Besucher spontan die kostenlosen Konzerte besuchen oder auf den Internationalen Markt gehen kann. Rund 50 Prozent der Stände, Gäste und Events sollen ihm zufolge zwischen dem 4. und 12. September möglich sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.06.2021 10.30

Digitaler Impfausweis zunächst nur in Apotheken

Den digitalen Impfausweis wird es in Schleswig-Holstein vorerst nur in Apotheken geben. Nur sie seien bisher technisch in der Lage, den Nachweis für das Handy umzusetzen, teilte die Apothekerkammer mit. In den Praxen wird es vor Juli laut Hausärzteverband noch nichts mit den digitalen Ausweisen, denn nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung fehlt den Ärzten dafür noch die Software vom Bund. Ähnlich ist es in den Impfzentren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.06.2021 06:00

Corona-Inzidenz in SH bleibt unter 10

Stand Donnerstagabend gibt es im Kreis Stormarn mit 19,7 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Am niedrigsten sind die Zahlen im Kreis Plön mit 0,8. Insgesamt wurden 32 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet; die Inzidenz liegt bei 9,4 landesweit. 46 Menschen werden in den Krankenhäusern im Land behandelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.06.2021 08:00

Corona-Pressekonferenz mit Günther am Mittag

Heute Mittag will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bekannt geben, was sich in Sachen Corona-Regeln für Schleswig-Holstein ändern wird. Mögliches Thema könnte der Bereich Veranstaltungen sein. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.06.2021 05:30

Feuer auf Hof in Achtrup

Bei einem Brand in Achtrup (Kreis Nordfriesland) ist am Abend ein ländliches Gehöft vollständig zerstört worden. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 175. 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Die beiden Bewohner des Hofes verließen das Gebäude unverletzt. Zwei Hunde wurden jedoch am Morgen noch vermisst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.06.2021 08:00

Neue einheitliche Regeln für Badestellen in Schleswig-Holstein

Die Baderegeln im Land sind von jetzt an überall einheitlich. Heute tritt eine entsprechende Landesverordnung in Kraft. An gut besuchten Badestellen ist künftig an warmen Tagen oder bei Events eine Badeaufsicht vorgeschrieben. Außerdem müssen die Bürgermeister weitere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Dazu gehören Rettungsbojen, Flaggen, ein Beatmungsgerät oder ein Erste-Hilfe-Koffer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.06.2021 07:00

Bürgerbeauftragte kritisiert Einstufung bei Pflegegraden

Die Pflege alter und kranker Menschen kostet nicht nur Kraft, sondern auch Geld. Die Höhe der Zuschüsse bestimmt der medizinische Dienst der Krankenversicherung. Seit Beginn der Corona-Krise werden Pflegebedürftige meist telefonisch begutachtet, um den Pflegegrad festzustellen. Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte Samiah El Samadoni kritisierte, Dutzende Pflegebedürftige hätten einen geringeren Pflegegrad bekommen. Das sollte bei einer telefonischer Begutachtung nicht erlaubt sein, forderte sie. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.06.2021 06:00

Wetter: Es wird wieder sommerlich

Ein warmer Sommertag erwartet heute erneut die Schleswig-Holsteiner. Fast überall im Land scheint die Sonne, die Temperaturen steigen auf 22 Grad in Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Lübeck sowie 18 Grad in Westerland auf Sylt.

