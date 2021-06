Stand: 10.06.2021 07:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Aktenzeichen XY: Hinweis zu verschwundenem Baris Karabulut

Im Fall des verschwundenen Baris Karabulut aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist gestern Abend bei der Sendung Aktenzeichen XY ein entscheidender neuer Hinweise per Telefon eingegangen. Das teilte das ZDF mit. Der damals 32-jährige Mann wurde vor zwei Jahren zuletzt in Bad Segeberg gesehen. Die Polizei vermutet einen Tötungsdelikt. Insgesamt 20.000 Euro sind als Belohnung zur Lösung des Falls ausgesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 08:00

Heute partielle Sonnenfinsternis über Norddeutschland

Seltenes Naturschauspiel: Erstmals seit sechs Jahren ist heute über Norddeutschland wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Gegen Mittag schiebt sich der Mond vor die Sonne und bedeckt sie im Norden je nach Standort um bis zu 20 Prozent. Der Höhepunkt, also die maximale Bedeckung, tritt je nach Standort zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr ein. Wer das Phänomen beobachten möchte, benötigt eine spezielle Schutzbrille. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt unter den Wert von 10

Zum ersten Mal in diesem Jahr ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein unter den Wert von 10 gerutscht und liegt jetzt bei 9,9. 65 Fälle wurden neu gemeldet. Den Bestwert meldet der Kreis Ostholstein mit 0,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, erhöhte sich auf 63.515. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 06:00

Digitaler Impfpass kommt

Von heute an soll der digitale EU-Impfpass auch in Deutschland verfügbar sein. Damit sollen Nutzer per Handy nachweisen können, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind - das gelbe Impfbuch muss man dann nicht mehr vorzeigen. Laut Bundesgesundheitsministerium gehen für den digitalen Impfpass jetzt unterschiedliche Smartphone-Apps an den Start. Auch in der Corona-Warn-App des Bundes soll das Dokument angezeigt werden. Bekommen soll man den Digitalpass in Arztpraxen, Impfzentren oder Apotheken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 06:00

SH plant Corona-Impfungen ohne Termin mit AstraZeneca

Das Land plant zusätzliche Sonder-Impfaktionen mit dem Impfstoff von AstraZeneca in den Impfzentren. Sie sollen in Husum, Neumünster und Lübeck stattfinden. Die Impfaktionen starten am kommenden Sonnabend, täglich wird dann von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geimpft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 05:30

Corona: SPD und SSW fordern Förderprogramm für Schüler

Schülerinnen und Schüler haben in der Corona-Zeit wohl besonders gelitten. SPD und SSW im schleswig-holsteinischen Landtag fordern nun ein besonderes Förderprogramm. Es geht nicht nur darum, Lernrückstände aufzuholen, sondern auch darum, die sozialen und psychischen Folgen der Pandemie aufzufangen. Die bildungspolitische Sprecherin des SSW, Jette Waldinger-Thiering, stellte zusammen mit ihrem Kollegen von der SPD, Martin Habersaat, einen entsprechenden Antrag für die nächste Landtagssitzung vor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 07:00

Kieler Woche 2021 größer als im Jahr zuvor?

Die Kieler Woche soll in diesem Jahr mit deutlich mehr Besucherinnen und Besuchern als im vergangenen Jahrstattfinden. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hält es nach eigenen Angaben für möglich, dass mehr als eine Million Gäste zwischen dem 4. und 12. September nach Kiel zu dem Segelsportereignis und Volksfest kommen können. Heute Abend berät die Ratsversammlung über die Pläne. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 05:30

Mobiles PCR-Testlabor ab heute auf Sylt im Einsatz

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) gibt es von heute an ein mobiles PCR-Labor. Das teilte das Testcenter Sylt mit. Wer einen positiven Corona-Schnelltest überprüfen lassen muss, bekommt nach Angaben des Anbieters bereits nach bis zu zwei Stunden das Ergebnis. Zuvor mussten die Proben zur Untersuchung auf das Festland geschickt werden. Ergebnisse gab es teils erst Tage später. In der kommenden Woche soll außerdem ein PCR-Testmobil eines weiteren Anbieters an den Start gehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 06:00

Baustelle A21 und Landstraße 90: Knifflige Umleitungen

Ab 11 Uhr könnte es heute für Autofahrer rund um das Autobahnkreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) knifflig werden: Sowohl die A21 Abfahrt als auch die angrenzende Landesstraße 90 werden für Bauarbeiten gesperrt. Umleitungen seien ausgeschildert, heißt es vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Autofahrer, die über die A21 auf die A1 wollen, werden über die B404 bis Mollhagen und dann wieder zurück zum Autobahnkreuz geleitet. Wer von Kiel aus nach Bargteheide will, wird in Tremsbüttel von der Autobahn abgeleitet und über Lasbek, Mollhagen und Todendorf geschickt. Die Strecke über diese drei Orte ist auch die Umleitung für die gesperrte L90. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 06:00

Verkehrszählung in Bad Oldesloe

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) findet heute eine Verkehrszählung statt. Grund dafür ist der zehn Jahre alte Verkehrsentwicklungsplan der Stadt. Bad Oldesloe hat an 17 Stationen für 24 Stunden die Straßen und Gehwege per Video im Blick. Die so ermittelten Ströme von Autos, Lkws, Fahrrädern und Fußgängern sollen aktuelle Daten liefern, um den Verkehr in der Innenstadt entzerren zu können. Im Juli und August soll es zusätzlich Fragebögen zur Mobilität für Anwohnerinnen und Anwohner geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 06:00

Prozess: Hotel in Kaltenkirchen angezündet - Urteil erwartet

Am Landgericht Kiel wird heute eine Urteil gegen einen 26-Jährigen aus Kaltenkirchen erwartet. Dem ehemaligen Mitarbeiter eines Hotels wird versuchter Mord vorgeworfen. Im November vergangenen Jahres soll er nach einem Streit Feuer in einem Holzunterstand gelegt und damit das Hotel in Brand gesteckt haben. Im Prozess hatte der Mann zu den Vorwürfen geschwiegen. Das Urteil soll am Mittag gesprochen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 06:00

SG Flensburg-Handewitt siegt und festigt Spitzenposition

Einen Tag nach der Niederlage des Handball-Rekordmeisters THW Kiel beim SC Magdeburg gelang der SG Flensburg-Handewitt am Mittwochabend ein 32:30 (15:11) beim TVB Stuttgart. Dadurch liegt der Spitzenreiter nun in der Bundesliga-Tabelle drei Pluspunkte vor den "Zebras". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 06:00

Wetter: Viel Sonne und sommerhafte Temperaturen

Heute ist es durchweg freundlich und trocken mit viel Sonnenschein und vorüberziehenden lockeren Wolkenfeldern oder auch dünnen hohen Schleierwolken. Höchstwerte: 19 Grad in Hörnum auf Sylt bis 26 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2021 06:00

