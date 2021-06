Stand: 09.06.2021 07:12 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Studierende im Land vermissen Konzept zur Öffnung der Unis

Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) geht davon aus, dass ein großer Teil der Studierenden von Beginn des Wintersemesters an eine Impfung gegen Corona erhalten haben wird. Ob dann wirklich alle Studenten wieder regelmäßig, an die Unis dürfen, sei aber noch unklar, so Prien. Möglicherweise könnte es verpflichtende Schnelltests geben. Entschieden werden soll das noch in diesem Monat nach einer Expertenrunde. Bei einigen Studenten sorgt die unklare Lage für Unverständis: "Wir haben den Eindruck, dass in der Poltik andere Bereiche Priorität hatten und Entscheidungen zu spät getroffen wurden, sagt Tim Jansen vom allgemeinen Studierendenausschuss, Asta, der Uni Flensburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.06.2021 06:00

Kiel verliert in Magdeburg und muss um Meisterschaft zittern

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat die Titelverteidigung nicht mehr in der eigenen Hand. Die "Zebras" verloren mit 33:34 (16:17) beim SC Magdeburg und haben nun einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Beste THW-Werfer waren mit jeweils acht Treffern Niclas Ekberg und Rune Dahmke. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.06.2021 06:00

Corona-Inzidenz in SH sinkt weiter

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen erneut gesunken und liegt nun bei 10,5. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel vom Dienstagabend hervor. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz im Land sind die Kreise Stormarn (20,1) und Pinneberg (19,9). Am niedrigsten sind die Zahlen in Ostholstein (2,0) und Steinburg (2,3). Innerhalb eines Tages kamen 45 neu gemeldete Infektionen hinzu. Drei Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.06.2021 06:00

"Gorch Fock" wird am 30. September an die Marine übergeben

Nach einer fast sechs Jahre dauernden Generalüberholung soll die Marine am 30. September das Segelschulschiff "Gorch Fock" offiziell zurückbekommen. Das teilte die Bremer Lürssen-Werft am Dienstag mit. Bereits Anfang September soll der Dreimaster auf einer Werftprobefahrt in das Marinearsenal Wilhelmshaven verlegt wird. Dort sind die Endausrüstung, interne Erprobungen und die Abnahme durch den Auftraggeber geplant. Zurzeit wird die "Gorch Fock" noch in Lemwerder in der Wesermarsch ausgerüstet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.06.2021 06:00

Wetter

Heute nach lokalem Frühnebel viel Sonnenschein, nur hier und da ein paar lockere Wolkenfelder oder zum Nachmittag auch Quellwolken, dabei trocken. Höchstwerte 18 Grad in Westerland bis 25 Grad in Lauenburg. Überwiegend schwacher Südwest- bis Nordwestwind.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.06.2021 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.06.2021 | 18:00 Uhr