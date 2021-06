Stand: 07.06.2021 16:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neue Registrierung für Impfungen: Die ersten Termine kommen

Bisher rund 80.000 Menschen in SH haben sich seit dem Start am vergangenen Donnerstag beim neuen Registrierungssystem in Schleswig-Holstein angemeldet. Einige von ihnen bekommen jetzt Post. Die ersten E-Mails mit Bestätigungen für Impftermine ab Mittwoch, 9. Juni, werden laut Gesundheitsministerium noch heute versendet. Weitere Termine sollen je nach Verfügbarkeit von Impfstoff vergeben, und Bestätigungen werden spätestens 24 Stunden vor einem Termin versandt. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagte jedoch: "Weiterhin ist die Nachfrage jedoch größer als mit den derzeitigen Impfstoff-Lieferungen des Bundes schnell bedient werden kann." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 17:00

Holstein Kiel verliert Stürmer Serra an Arminia Bielefeld

Über diesen Wechsel wurde monatelang spekuliert, jetzt ist er perfekt: Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat den Offensivspieler Janni Serra vom Zweitligisten Holstein Kiel verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt ablösefrei und erhält bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Das hat der Bielefelder Klub am Nachmittag bekanntgegeben. In der abgelaufenen Saison hat Serra in 31 Zweitligaspielen für Kiel 13 Treffer erzielt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 15:40

Lange Haftstrafe wegen Totschlags aus Eifersucht

Ein 36 Jahre alter Mann ist vom Landgericht Flensburg zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann im September 2020 in Handewitt bei Flensburg den neuen Freund seiner Partnerin erstochen hat. Demnach stach der Angeklagte auf offener Straße mehrfach mit einem knapp 20 Zentimeter langen Küchenmesser auf den 44 Jahre alten Mann ein. Kurz vor der Tat hatte die damals schwangere Frau dem Angeklagten erzählt, dass sie seit einigen Monaten mit dem 44-Jährigen, einem Freund des Täters, zusammen ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 16:00

Druckerei der "Lübecker Nachrichten" schließt

30 Arbeitsplätze sind verloren: Nach fast 140 Jahren schließt heute die Druckerei der "Lübecker Nachrichten" (LN). Wie die Gewerkschaft der Journalistinnen und Journalisten in Schleswig-Holstein (DJV) mitteilte, wird die LN künftig in Kiel gedruckt. Zeitgleich gab die Madsack Mediengruppe aus Hannover, zu der auch die LN gehören, bekannt, dass sie die Mehrheit an den "Kieler Nachrichten" und der "Segeberger Zeitung" übernimmt. Dies muss das Kartellamt noch bestätigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 15:00

Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B5

Auf der Bundesstraße 5 im Kreis Dithmarschen sind am Vormittag zwischen Marne und Brunsbüttel in Höhe Diekhusen-Fahrstedt zwei Autos zusammengestoßen. Laut Rettungsleitstelle West erlitten drei Menschen schwere Verletzungen. Sie wurden in die Krankenhäuser Heide und Brunsbüttel gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 13:00

73-Jährige zahlt Geldstrafe - und vermeidet so Haftstrafe

Eine Frau hat sich am Kieler Hauptbahnhof an die Polizei gewandt, weil sie für eine Reise nach Schweden wegen ihres abgelaufenen Ausweises ein Ersatzdokument brauchte. Wie die Bundespolizei heute mitteilte, stellten Beamte bei der Überprüfung ihrer Daten am vergangenen Sonnabend fest, dass die 73-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr war sie zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro oder 40 Tagen Haft verurteilt worden. Weil die Frau dann zahlte, vermied sie die Haftstrafe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 13:00

Satrup: Feuer auf Gelände einer Biogasanlage

Bei einem Brand auf dem Gelände einer Biogasanlage in Satrup im Kreis Schleswig-Flensburg ist eine Maschinenhalle zerstört worden. Nach Angaben der Leitstelle Nord liefen am Mittag noch Nachlöscharbeiten. Insgesamt waren fünf Wehren mit etwa 60 Einsatzkräften und einer Drehleiter vor Ort. Ein Übergreifen des Feuers auf die Gärbehälter der Biogasanlage konnte laut Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes sind noch nicht geklärt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 14:00

Günther freut sich über Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt

Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther freut sich über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. "Das zeigt eben: Wenn die CDU klar steht, wenn die CDU eine Haltung hat, macht das die AfD klein und das sollten sich alle merken", sagt er. Das Ergebnis gebe der CDU nun Rückenwind für die Bundestagswahl, so Günther weiter. Enttäuschung dagegen bei der SPD: Das einstellige Ergebnis bewertet die Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, als nicht zufriedenstellend. Mehr Stimmen hätte sich auch der Landesvorsitzende der Grünen, Steffen Regis, gewünscht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 10:00

Ab heute keine Impfpriorisierung mehr

Jeder Schleswig-Holsteiner kann seit heute beim Hausarzt nach einem Corona-Impftermin fragen. Alter, Krankheit oder Beruf spielen ab sofort keine Rolle mehr. Denn die Impfreihenfolge ist in Deutschland ab heute grundsätzlich aufgehoben. In den Impfzentren in Schleswig-Holstein bekommen allerdings vorerst weiter nur die Prioritätsgruppen eins bis drei eine Impfung, so hatte es das Gesundheitsministerium entschieden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 06:00

Mobile Impfteams in SH unterwegs

Damit mehr Menschen schnell geimpft werden, schickt das Land Schleswig-Holstein mobile Impfteams raus. Die Teams sind vor allem für Menschen gedacht, die zum Beispiel keine Krankenversicherung haben und Schwierigkeiten haben, einen Impftermin zu bekommen. Auch eine Krankenkasse müssen die Patienten nicht nachweisen. Derzeit sind die Teams in zehn Orten Schleswig-Holsteins unterwegs. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz bei 11,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist Stand Sonntagabend auf 11,9 gesunken. Am Vortag lag dieser Wert bei 12,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, erhöhte sich um 22 auf 63.382. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 60.800 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.603 Todesfälle - genau so viele wie am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 06:00

Das Wetter: Abends und Nacht Schauer, Dienstag meist freundlich

Am Abend und in der Nacht teils wolkig, aber nur vereinzelt Schauer, von Nordfriesland her lockert es auf. Tiefstwerte nachts 14 bis 9 Grad. Am Dienstag 12 (Grambek) bis 16 Stunden (Meierwik) Sonnenschein. Dabei maximal 18 Grad auf Sylt bis 24 Grad in Schwarzenbek und meist nur schwacher Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 17:00

