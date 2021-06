Stand: 04.06.2021 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Midyatli: Beim Impfen alle Bevölkerungsschichten beachten

Die Vorsitzende der Landes-SPD, Serpil Midyatli, fordert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, bei der Impfkampagne sogenannte abgehängte Bevölkerungsschichten stärker in den Fokus zu nehmen. Die geplante Aufhebung der Priorisierung komme hauptsächlich gut informierten und durchsetzungsstarken Menschen zugute, sagte die stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Deshalb müsse man jetzt auf alle anderen zugehen, damit sie die Hoffnung nicht verlieren. Viele dieser Menschen hätten nicht einmal einen Hausarzt, so Midyatli weiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.06.2021 06:00

Corona: Inzidenzwert in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesmeldestelle Stand Donnerstagabend bei 15,8. Am Vortag hatte der Wert bei 16,9 gelegen. Der Kreis Pinneberg hat mit einer Inzidenz von 28,2 den aktuell höchsten Wert im Land, gefolgt von Nordfriesland (27,7) und Stormarn (25,8). Am niedrigsten sind die Werte in Schleswig-Flensburg (6,5), Plön (6,2) und Neumünster (5,0). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.06.2021 06:00

THW Kiel überraschend raus aus DHB-Pokal

Heute Abend wird in Hamburg der neue DHB-Pokalsieger gekürt. Eins ist bereits sicher: Der THW Kiel wird es nicht. Der Rekordpokalsieger verlor gestern im Halbfinale gegen den TBV Lemgo knapp mit 29:28. In der Halbzeit lagen die Zebras noch mit 18:11 vorn. Lemgo spielt nun im Finale gegen MT Melsungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.06.2021 06:00

Auf Nachbarn eingestochen: 18-Jähriger vor Gericht

Wegen versuchten Mordes muss sich am Vormittag ein 18 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Kiel verantworten. In Bark im Kreis Segeberg soll er laut Anklage nach einem Streit mit seiner Mutter versucht haben, einen Nachbarn mit einem Küchenmesser zu töten. Wortlos soll er bei ihm geklingelt und dann auf ihn eingestochen haben. Er war den Angaben zufolge betrunken. Laut Staatsanwaltschaft wollte der Mann zurück ins Gefängnis. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.06.2021 06:00

Pandemie erhöht Beratungsbedarf bei Ernährung

In Schleswig-Holstein erleben die Krankenkassen seit einigen Monaten einen regelrechten Boom bei Online-Ernährungsberatungen und Fitnesstrainings. Bei der AOK hat sich die Zahl der Interessenten bei vielen Online-Angeboten in den vergangenen acht Wochen mehr als verdoppelt. Besonders in Sachen Ernährung wollen sich viele beraten lassen, sagte ein AOK-Sprecher. Die Barmer zählt seit Januar monatlich rund 150 Teilnehmer in Online-Kursen für Fitness und Ernährung - doppelt so viel wie vor der Pandemie. Verlässliche Zahlen, wie viele Menschen während der Pandemie zugenommen haben, gibt es noch nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.06.2021 08:00

Urteil gegen Husumer Arzt erwartet

Im Prozess um Handel mit Betäubungsmitteln und Abrechnungsbetrug gegen einen Arzt aus Husum will das Landgericht Flensburg heute sein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner unter anderem vor, seinen Patienten in Hunderten Fällen jahrelang die Ersatzdroge Methadon und andere Betäubungsmittel verkauft oder verschrieben zu haben, ohne dass es medizinisch notwendig war. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.06.2021 08:00

Geteiltes Echo aus SH zu Konjunkturprogramm

Wirtschaftsexperten und Unternehmen aus Schleswig-Holstein ziehen ein Jahr nach dem Inkrafttreten des Konjunkturprogramms des Bundes eine durchwachsene Bilanz. Der Bund hatte 130 Milliarden Euro locker gemacht, um Firmen und Familien finanziell zu unterstützen. Nach Ansicht des Wirtschaftsexperten Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel war das Programm gar nicht notwendig, weil es gar kein Konjunkturproblem gab. Stattdessen hätten die Firmen gezielt unterstützt werden müssen, die wegen der Pandemie den Betrieb herunterfahren mussten. Die Unternehmensverbände in Schleswig-Holstein zeigen sich mit den Hilfen des Bundes inzwischen zufrieden - auch wenn die Betriebe in der Regel lange auf die Auszahlung der Gelder warten mussten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.06.2021 06:00

Frische Brötchen auf Sylt bald Mangelware?

Die größte Bäckereikette auf Sylt, Raffelhüschen, muss von heute an ihre zehn Standorte auf der Insel für voraussichtlich zwei Wochen schließen und den Bäckereibetrieb einstellen. Nach Unternehmensangaben wurden vier der rund 60 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Die Schließung könne zu Engpässen auf der Insel führen, so die Befürchtung des Unternehmens, weil die Bäckerei viele Gaststätten und Hotels beliefert. Sylt ist derzeit wieder gut besucht - unter anderem, weil viele Urlauber aus dem Süden Deutschlands die Tage über Fronleichnam auf der Insel verbringen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2021 18:00

Wetter: Sonne, Wolken und vereinzelt Regen

Heute ist es anfangs stellenweise wolkig, tagsüber wird es freundlicher und sonniger. Zum Nachmittag und Abend hin sind vor allem an der Nordseeküste und an der Unterelbe einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Burg auf Fehmarn bis 26 Grad in Bad Oldesloe.

