Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 16,9. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor (Stand 2.6.). Am Vortag hatte diese Zahl bei 18,0 gelegen. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, erhöhte sich um 74 auf 63.250. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.597 Todesfälle - das sind zwei mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2021 07:00

Dithmarschen: Hühner dürfen ins Freie

Der Kreis Dithmarschen hat die Aufstallungspflicht für Geflügel aufgehoben. Ab sofort dürfen Halter ihre Tiere wieder ins Freie lassen. Laut Kreisverwaltung wurden seit mehr als zwei Wochen keine mit der Geflügelpest infizierten Vögel mehr gefunden. Auch landesweit sei deren Zahl stark zurückgegangen. Die Landesverordnung zur Bio-Sicherheit in Geflügelhaltungen gilt aber weiter. Sie regelt unter anderem den Handel mit Geflügel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2021 07:00

Nach Spielplatz-Attacke Grönwohld: Urteil soll fallen

Im Prozess um eine tödliche Messerattacke auf einem Spielplatz im Kreis Stormarn wird heute das Urteil erwartet. Ein 21-Jähriger soll in Grönwohld im vergangenen Oktober einen 22 Jahre alten Mann erstochen haben. Die beiden jungen Männer sollen laut Staatsanwaltschaft Lübeck in Drogengeschäfte verwickelt gewesen und darüber in Streit geraten sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2021 07:00

Handball: Flensburg bezwingt auch Magdeburg

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga an Spitzenreiter THW Kiel dran. Vor 125 Fans siegte die SG gegen den SC Magdeburg mit 33:30(13:16). In der Tabelle ist das Team von Trainer Maik Machulla wieder bis auf einen Zähler an die Kieler herangerückt. Bester Werfer der Hausherren war Lasse Svan, der sieben Treffer erzielte. Jim Gottfridsson kam auf sechs Tore. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2021 06:00

SH nicht zufrieden mit Pflegereform

Aus Schleswig-Holstein kommt Kritik an der Pflegereform der Bundesregierung. Der Sozialverband hält die vom Bund geplante Entlastung für zu gering. Die privaten Pflegeeinrichtungen im Land gehen davon aus, dass der finanzielle Eigenanteil für die Pflege durch die Reform schneller steigen dürfte. Der Entwurf der Pflegereform sieht unter anderem vor, dass Pflegekräfte ab September 2022 nach Tarif bezahlt werden müssen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2021 06:00

Wetter: Viel Sonne, vereinzelt Gewitter

Heute scheint überall die Sonne. Regional ziehen aber Wolken, Schauer oder sogar Gewitter heran, teilweise mit Starkregen. Nach Lauenburg, Ostholstein und zur Kieler Bucht hin bleibt es überwiegend heiter und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal 20 Grad in Burg auf Fehmarn bis 27 Grad in Geesthacht. Dazu weht ein mäßiger, an der See teils frischer Südost- bis Ostwind mit starken Böen. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 19 Grad in Heiligenhafen bis 26 Grad in Ahrensburg

