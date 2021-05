Stand: 30.05.2021 10:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zwei Bürgermeister-Stichwahlen im Land

In Neumünster tritt in einer Stichwahl Amtsinhaber Olaf Tauras (CDU) gegen Tobias Bergmann (SPD) an. Bei der Wahl am 9. Mai hatten sie die meisten Stimmen erhalten. Stichwahl heute auch in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein): Dort gehen Melanie Puschaddel-Freitag (CDU) und Sven Partheil-Böhnke (FDP) erneut ins Rennen um dass das Bürgermeisteramt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.05.2021 10:00

Holstein Kiel hat den Aufstieg in die Bundesliga verpasst

Die "Störche" verloren am Samstagabend im Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln mit 1:5 (1:4). Und dennoch feierten die Fans ihre Mannschaft. Sichtlich bewegt standen KSV-Kapitän Hauke Wahl und seine Mitspieler vor dem Stadion - im wohl bittersten Moment ihrer Karriere. Die KSV hatte schon in der regulären Saison zwei Matchbälle vergeben und nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel in Köln nun auch den dritten nicht zu nutzen gewusst. "Wir haben eine geile Saison gehabt, aber wir können nicht sagen, dass es eine erfolgreiche Saison war - und darum geht es im Fußball", sprach Wahl ins Mikrofon, dankte aber den Anhängern für ihre bemerkenswerte Unterstützung: "Ihr wart erstligareif, vielen Dank." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.05.2021 10:00

Wetter: Erst Nebel, später viel Sonne

Örtlich ist es am Vormittag noch neblig. Später scheint aber fast überalle die Sonne. Nur ein paar Quellwolken ziehen über das Land. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad auf Föhr und auf Fehmarn bis 22 Grad in Kellinghusen. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Abendtemperatur von 18 Uhr: 14 Grad in Westerland bis 20 Grad in Elmshorn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.05.2021 | 10:00 Uhr