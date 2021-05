Stand: 29.05.2021 10:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Holstein Kiel vor Relegations-Rückspiel

Die Fußballer von Holstein Kiel können heute den historischen Bundesliga-Aufstieg perfekt machen. Das Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Köln hatten die Kieler mit 1:0 gewonnen. Gut 2.300 Fans dürfen das Spiel im Holstein-Stadion verfolgen, unter strengen Hygiene-Auflagen. Auch rund um das Stadion gelten laut Stadt strenge Regeln, unter anderem ist dort Alkohol verboten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.05.2021 11:00

Corona-Zahlen in Schleswig-Holsten sinken weiter

Wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht, liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 18,9. Gestern lag sie noch bei 20,5. Die Regionen im Land mit dem höchsten Wert sind die Kreise Herzogtum Lauenburg mit 29,8 und Stormarn mit 28,3. Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach wie vor in Schleswig-Flensburg: Der Wert liegt bei 6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.05.2021 11:00

Bürger mit Landesregierung zufrieden

Großer Zuspruch für die Arbeit der Landesregierung in Schleswig-Holstein - das ist ein Ergebnis der Infratest Umfrage im Auftrag von NDR Schleswig-Holstein. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) steht demnach ganz hoch in der Gunst der Bürger. Bei der Frage, welche Parteien sie wählen würden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, schneiden die Jamaika-Partner aber ganz unterschiedlich ab: Die CDU verliert, die Grünen legen massiv zu und liegen nur einen Prozentpunkt hinter der CDU. Die FDP bleibt stabil bei 11 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.05.2021 10:00

Das Wetter: Erst Wolken, später Sonne

Der Tag beginnt stark bewölkt, später wird es von Dänemark und der Ostsee her zunehmend heiter bis sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) bis 20 Grad in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg. Der Wind weht schwacher bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Abendtemperatur um 18 Uhr: 12 Grad in St. Peter-Ording bis 19 Grad in Lübeck.

