27.05.2021 06:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Holstein Kiel gewinnt gegen Köln - doch Fans im Rückspiel?

Mit dem 1:0-Sieg hat Holstein Kiel das Tor zur Fußball-Bundesliga weit aufgestoßen. Im Relegations-Hinspiel setzten sich die Störche am Mittwochabend mit 1:0 beim 1. FC Köln durch. Am Sonnabend in Kiel reicht der Mannschaft schon ein Unentschieden, um den Aufstieg perfekt zu machen. Die Stadt will nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein heute darüber entscheiden, ob Fans im Rahmen eines Modellprojekts ins Stadion dürfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2021 06:00

Günther gibt heute weitere Lockerungen bekannt

Am Vormittag um 10.30 Uhr will die Landesregierung über die weiteren Schritte und Lockerungen in der Corona-Pandemie informieren. Sie werden vor allem in den Bereichen Kultur und Sport erwartet. NDR.de überträgt die Pressekonferenz von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) per Livestream. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2021 06:00

Immer weniger Corona-Infizierte in SH

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist nach Angaben der Landesregierung weiter auf 21,8 gesunken (Stand Mittwochabend). Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen noch bei 24,2 gelegen. Innerhalb eines Tages kamen 104 neu gemeldete Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein hinzu. Vier Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2021 06:00

Merkel eröffnet Stromleitung Nordlink

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg eröffnen heute offiziell die Stromleitung Nordlink zwischen Deutschland und Norwegen. Die rund zwei Milliarden Euro teure Stromtrasse verbindet erstmals die Strommärkte beider Länder und gilt als Meilenstein der Energiewende. Das 620 Kilometer lange Kabel beginnt an der Westküste - in Wilster im Kreis Steinburg - und endet in Tonstad in Norwegen. Die Eröffnung geschieht lediglich online im Internet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2021 06:00

Nur wenige Gäste auf Ausflugsschiffen

Ausflugsschiffe in Schleswig-Holstein fahren zwar wieder seit dem Pfingstwochenende, sind aber nach Angaben der Schifffahrtsunternehmen nur spärlich besetzt. Das liegt aus Sicht der Betreiber an den strengen Corona-Auflagen. Denn wer nicht geimpft, genesen oder getestet ist, darf laut Landesvorschrift nicht an Bord. So meldet die Grachtenfahrt in Friedrichstadt pro Tour gerade einmal fünf bis zehn Gäste. Auf der Wakenitz-Fahrt in Lübeck sind es nur sechs Passagiere am Tag. "So können wir die Saison nicht überleben", heißt es auch von der Eutiner Seerundfahrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2021 07:00

Wetter: Wieder viele Wolken und Regen

Die Wetterbesserung naht, aber heute ist es noch einmal regnerisch und grau. Am Vormittag ist der Himmel bedeckt und es regnet immer wieder. Am Nachmittag gibt es einige Wolkenlücken, aber auch Schauer sind noch möglich. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad in Mönkeberg (Kreis Plön), Köthel (Kreis Stormarn) und Marne (Kreis Dithmarschen).

