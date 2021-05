Stand: 26.05.2021 06:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Holstein Kiel startet in die Relegation gegen Köln

Holstein Kiel bestreitet heute des Hinspiel in der Relegation um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Die Störche treten um 18:30 Uhr beim 1. FC Köln an. Nur drei Tage nach dem verpassten direkten Aufstieg kämpfen die Kieler um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Sonnabend (29.05.) im heimischen Holstein-Stadion. Beide Spiele finden ohne Fans statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.05.2021 08:00

Weitere Suchaktion nach tödlichen Schüssen in Dänischenhagen und Kiel

Die Polizei sucht heute erneut nach Waffen bzw. Waffenteilen, die der mutmaßliche Täter genutzt haben soll. Die Beamten sind dazu an der Levensauer Hochbrücke am Nord-Ostsee-Kanal im Einsatz. An zwei anderen Orten - im Eckernförder Hafenbecken und in der Kieler Förde - war die Polizei bereits fündig geworden. Ein Bekannter des mutmaßlichen Schützen soll die Waffenteile dort versenkt haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.05.2021 08:00

Warnstreik bei Flensburger Brauerei

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten hat zu einem Warnstreik bei der Flensburger Brauerei aufgerufen. Ab heute Nachmittag sollen alle Beschäftigten für 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft will den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In der zweiten Verhandlungsrunde wollten die Brauereien im Norden Lohnerhöhungen nicht zustimmen. Im Gegenzug haben sie eine Einmalzahlung von 500 Euro vorgeschlagen. Dieses Angebot hat die Tarifkommission, laut Gewerkschaft, als unzureichend zurückgewiesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.05.2021 08:00

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 25

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist laut Landesmeldestelle auf 24,2 (Stand: 25.5.) gesunken. Am Vortag hatte die Zahl bei 29,9 gelegen, am Dienstag vergangener Woche (18.5.) bei 33,2. Innerhalb eines Tages kamen 34 neu gemeldete Corona-Infektionen hinzu. Nur noch der Kreis Pinneberg (35,4) hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 35. Die Städte Lübeck (34,6) und Kiel (33,6) liegen knapp darunter. Am niedrigsten sind die Werte in Flensburg (6,7), im Kreis Dithmarschen (7,5) und im Kreis Schleswig-Flensburg (8,5). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.05.2021 06:00

Keine Maskenpflicht mehr in Flensburger Innenstadt

Wegen sinkender Infektionszahlen gilt in der Flensburger Innenstadt seit heute keine Maskenpflicht mehr. In Geschäftsräumen bleiben die Zutrittsregeln aber bestehen, betonte Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD). "Ich hoffe sehr, dass sich die Zahlen auf diesem niedrigen Niveau halten, so dass bald noch mehr möglich sein wird", sagte Lange. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2021 20:00

Wetter: Viele Wolken, wenig Sonne

Am Dienstag viele Wolken und immer wieder schauerartige oder länger anhaltende, sowie teils kräftige Regenfälle und vereinzelte Gewitter, zwischendurch nur wenig Sonnenschein. Es bleibt recht kühl: Maximal 12 Grad in Schleswig, bis 14 Grad in Sierksdorf. Es weht ein mäßiger bis frischer, an der See auch starker Südwest-Wind, bei kräftigen Schauern sind auch stürmische Böen möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.05.2021 06:00

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.05.2021 | 19:00 Uhr