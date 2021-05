Stand: 23.05.2021 11:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Aufstiegs-Matchball: Holstein Kiel will Geschichte schreiben

Die Fußballer von Holstein Kiel haben es selbst in der Hand: Mit einem Sieg heute gegen Darmstadt 98 hätten die "Störche" den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Ohne den Dreier müssten sie auf einen Patzer von Konkurrent Fürth hoffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2021 15:30

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 31,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 31,5 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor (Stand 22.5.). Am Vortag hatte diese Zahl bei 32,9 gelegen, am Sonnabend vergangener Woche bei 36,5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2021 08:00

Buchholz: Bund soll Aufträge für Marine vorziehen

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat das Bundesverteidigungsministerium aufgefordert, Aufträge für die Marine vorzuziehen und damit den krisengeschüttelten Schiffbau zu stärken. Er fordere Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) deshalb auf, Aufträge so rasch wie möglich zu erteilen und anstehende Wartungsarbeiten bei der Marine vorzuziehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2021 10:00

Bäderverordnung greift wieder

Geschäfte in Touristen-Orten dürfen nun auch sonntags wieder öffnen. In 95 Städten und Gemeinden greift heute erstmals wieder die Bäderverordnung. Normalerweise dürfen die Läden in Schleswig-Holstein bereits zum Saisonstart Mitte März auch am Sonnatag öffnen. Die Landesregierung hat diese Sonderregel jedoch aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt ausgesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2021 12:00

Schleswiger Dom bietet wieder Gottesdienste an

Rund drei Jahre nach Beginn der aufwändigen Sanierungsarbeiten am Schleswiger Dom werden dort heute wieder die ersten Gottesdienste gefeiert. Jeweils 50 Gäste dürfen aufgrund der Corona-Regeln bei den Pfingst-Gottesdiensten dabei sein. Beide Gottesdienste sind ausgebucht. Der Dom ist aber noch immer eine Baustelle. Voraussichtlich im Herbst sollen die mehr als 20 Millionen Euro teuren Sanierungsarbeiten beendet sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2021 11:00

Handball-Bundesliga: THW Kiel nimmt die Hürde Melsungen

Der THW Kiel hat im Titelrennen der Handball-Bundesliga einen Zittersieg vorgelegt. Der Tabellenführer gewann drei Tage nach dem Champions-League-Aus bei Paris St. Germain das Nachholspiel gegen MT Melsungen 29:28 (13:11). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2021 08:00

Keine gravierenden Corona-Verstöße auf Erdbeerhöfen in SH

Mehr als 80 Beanstandungen hat der Arbeitsschutz zu beklagen, nachdem er in Spargel- und Erdbeerhöfen sowie Baumschulen im Land überprüft hat, ob Corona-Vorschriften eingehalten wurden. Bei mehr als 40 Betrieben war er vor Ort. Es seien jedcoh keine gravierenden Verstöße festgestellt worden, heißt es. Die allermeisten Spargel- und Erdbeerhöfe in Schleswig-Holstein halten sich laut den Kontrolleuren an die Corona-Vorschriften. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2021 08:00

Büsum: System zur Kontaktnachverfolgung für Menschen ohne Smartphone

Um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, führt die Gemeinde Büsum (Kreis Dithmarschen) ein neues System zur Kontaktnachverfolgung ein. Dabei muss die Gästekarte einmalig an einem Terminal im Watt'n Huus mit den eigenen Kontaktdaten verknüpft werden und wird dann zum Beispiel in Restaurants gescannt. Falls nach einer Covid-Infektion die Kontaktdaten benötigt werden, können sie verschlüsselt an das Dithmarscher Gesundheitsamt übertragen werden. Das System ist laut Tourismus-Marketing-Service für Menschen gedacht, die kein Smartphone haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.05.2021 16:00

Holstein Kiel: Maskenpflicht beim Saisonfinale vor dem Stadion

Für das Heimspiel von Holstein Kiel gegen Darmstadt 98 gilt rund um das Stadion eine verbindliche Maskenpflicht. Das hat die Stadt Kiel mitgeteilt. Das bedeute auch, dass Ansammlungen strikt eingeschränkt sind und die aktuellen Kontaktbeschränkungen auch bei einem möglichen Aufstieg von Holstein Kiel in die 1. Fußball-Bundesliga gelten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.05.2021 11:00

Das Wetter: Sonne, Wolken, kühl

Heute Nachmittag gibt es neben Sonnenschein teils dichte Wolkenfelder und vor allem vom südlichen Dithmarschen bis zur Lübecker Bucht sind gelegentlich Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Dagebüll und bei 15 Grad in Mölln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2021 08:00

