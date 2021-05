Stand: 22.05.2021 11:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Anreisewelle für das Pfingstwochenende rollt

Es ist das erste lange Wochenende, an dem in ganz Schleswig-Holstein unter Corona-Auflagen wieder Urlaub gemacht werden kann. Deshalb sind viele beliebte Orte fast ausgebucht. Das bringt viel Autoverkehr mit sich: Voll wird es vermutlich vor allem Richtung Nord- und Ostsee - sowohl auf der A1 als auch auf der A7. Voll war es am Samstagmorgen zum Beispiel schon früh an der Autozug-Verladung nach Sylt in Niebüll. Wer ohne Resrevierung anreist, muss Geduld mitbringen. Auch die Syltfähre, die zwischen Sylt und der dänischen Nachbarinsel Röm pendelt, ist über das Pfingstwochenende gut gebucht. Nach Angaben eines Sprechers haben Camper aus ganz Deutschland die Nacht am Fähranleger verbracht, um die erste Fähre zu erwischen. Der ADAC rechnet besonders für Sonnabend mit vollen Autobahnen, nicht zuletzt weil auch in Dänemark Bettenwechsel ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.05.2021 12:00

Deutsche Kreuzfahrtsaison startet in Kiel

Am Pfingstwochenende startet die Kreuzfahrtbranche in Kiel die Saison in Deutschland. Den Anfang macht am Samstagabend die "AIDAsol". Das Schiff legt am Abend ab und wird zu einer Kurztour in die Ostsee aufbrechen. Einen Tag später folgt dann die "TUI Mein Schiff 1", ebenfalls mit einer Reise, bei der die Urlauber ohne Landgang die ganze Zeit auf der Ostsee bleiben. Für dieses Jahr rechnet der Chef des Kieler Seehafen, Dirk Claus, mit etwa 150 Anläufen in Kiel - überlicherweise wären es mehr als 200 gewesen. Dennoch weckt der relativ frühe Start nach dem Lockdown bei ihm die Hoffnung auf eine - wie er sagt - akzeptable Saison, die sich rechnet. Wie viele Gäste dieses Jahr in Kiel abfahren werden, kann er noch nicht sagen, weil viele dieses Jahr kurzfristig buchen würden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.05.2021 11:00

Feuerwehr rettet Katze nach Küchenbrand in Kiel

Die Feuerwehr hat in Kiel am Freitagabend eine verängstigte Katze aus einer verrauchten Wohnung gerettet. Das Feuer entstand laut Polizeiangaben nach bisherigen Erkenntnissen durch einen Kurzschluss im Herd der Küche und breitete sich zu einem ausgedehnten Zimmerbrand aus. Menschen kamen demnach bei dem Brand nicht zu Schaden. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.05.2021 11:00

Corona in SH: Inzidenz erstmals wieder leicht gestiegen

Der Wert liegt laut Landesmeldestelle Stand Freitagabend bei 32,9(Vortag: 30,3). Neben Kiel rangiert jetzt auch Lübeck wieder über der 50er-Grenze. Es gibt aber nun auch zwei einstellige Werte, und zwar in Flensburg (8,9) und dem Kreis Schleswig-Flensburg (9,4). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.05.2021 11:00

Landesregierung hebt Erlass zu 50er-Inzidenzwert auf

Laut Staatskanzlei gilt von Dienstag (25. Mai) an eine neue Regelung. Die Landesregierung hebt den Erlass über Corona-Maßnahmen bei Überschreiten des Wertes von 50 Neuinfizierten je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen auf. Darin waren für Kreise und kreisfreie Städte über dem Schwellenwert zusätzliche Maßnahmen vor allem für den Einzelhandel sowie für Innenbereiche von Freizeit- und Kultureinrichtungen geregelt. Künftig gelten für alle Kreise und kreisfreien Städte unterhalb der Bundes-Notbremse, die ab einer Inzidenz von 100 greift, die allgemeinen Regelungen der Corona-Bekämpfungsverordnung. Aber: Kreise und kreisfreie Städte können unabhängig davon weiterhin mit Allgemeinverfügungen auf aktuelle Entwicklungen reagieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.05.2021 11:00

Holstein Kiel: Maskenpflicht beim Saisonfinale vor dem Stadion

Für das Heimspiel von Holstein Kiel gegen Darmstadt 98 gilt rund um das Stadion eine verbindliche Maskenpflicht. Das hat die Stadt Kiel mitgeteilt. Die Corona-Bekämpfungsverordnung müsse beachtet werden. Das bedeute auch, dass Ansammlungen strikt eingeschränkt sind und die aktuellen Kontaktbeschränkungen auch bei einem möglichen Aufstieg von Holstein Kiel in die 1. Fußball-Bundesliga gelten. Der Klub, die Polizei und die Stadt Kiel appellieren daher an die Fans, sich das Spiel zu Hause anzusehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.05.2021 11:00

