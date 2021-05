Stand: 20.05.2021 07:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Täter stellt sich nach Schüssen in Dänischenhagen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Dänischenhagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich der Tatverdächtige der Polizei gestellt. Nach Angaben der Beamten meldete sich der 47-Jährige am Abend beim Landeskriminalamt Hamburg. Er wurde festgenommen und ist nun in Polizeigewahrsam. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2021 06:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 31,4

Der positive Trend hält an: In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht gesunken. Sie lag Stand Mittwochabend bei 31,4, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Dienstag hatte der Wert bei 32.4 gelegen. Innerhalb eines Tages kamen 173 neu gemeldete Ansteckungen hinzu. In Kliniken lagen 144 Covid-Patienten, also 19 weniger als am Vortag. 46 von ihnen wurden auf Intensivstationen behandelt und 32 beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2021 08:00

Brennstoffzellen-Busse in Nordfriesland

In den Regionen Niebüll und Husum fahren nun zwei Brennstoffzellen-Busse, die mit grünem Wasserstoff aus regionalen Windparks betrieben werden. Beide Fahrzeuge hat das Unternehmen Autokraft nach einer Testphase in Empfang genommen. Das Projekt wurde mit acht Millionen Euro gefördert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2021 07:00

Handball: THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt verpassen Final Four

Die "Zebras" unterlagen im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain mit 28:34 (15:16). Somit reichte das 31:29 aus dem Hinspiel nicht: Für die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha ist der Traum von der Titelverteidigung damit ausgeträumt. Auch die SG Flensburg-Handewitt hat den Einzug ins Halbfinale verpasst. Flensburg gewann zwar gegen Aalborg mit 33:29; das reichte aber nicht, um weiterzukommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2021 06:00

Neue Impftermine ab 17 Uhr

Das Land vergibt heute erneut 75.000 Impftermine. Diese werden laut Gesundheitsministerium am Nachmittag um 17 Uhr auf www.impfen-sh.de freigeschaltet. Berechtigt sind erneut Menschen aus den Prioritätsgruppen 1, 2 und 3. Sie bekommen dann die Impfstoffe von Biontech und Moderna. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2021 06:00

Freizeitparks öffnen im Juni

Gute Nachrichten für alle Familien und Urlauber, die hoffen, dass sie bald wieder in den Freizeitpark gehen können: Sowohl der Hansa-Park Sierksdorf als auch die Tolk-Schau bei Schleswig wollen im kommenden Monat öffnen. Der Hansa-Park plant die Wiedereröffnung am 18. Juni, die Tolk-Schau voraussichtlich bereits am 12. Juni. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2021 06:00

Bundesstraße 207 nach Lastwagen-Unfall gesperrt

Lkw-Unfall in der Nacht auf der B207 im Kreis Herzogtum Lauenburg: Nach Angaben der Polizei war das mit Paketen beladene Fahrzeug zwischen Mölln-Süd und Mölln-Nord umgekippt. Die Fahrbahn Richtung Norden wurde für die Bergungsarbeiten rund eine Stunde bis 5 Uhr am Morgen gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2021 08:00

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute Vormittag scheint vielfach die Sonne. Nur einige Wolken sind am Himmel zu sehen. Bis zum Abend kann es dann in manchen Regionen auch Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad in Kiel und Hasenmoor (Kreis Segeberg) und auf 13 Grad in Drelsdorf (Kreis Nordfriesland).

