Großfeuer zerstört Sporthalle in Neumünster

In der Nacht zu Mittwoch hat es in der Turnhalle der Klaus-Groth-Schule gebrannt. Nach Angaben der Polizei entstand vermutlich ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro. Das Gymnasium schreibt auf seiner Homepage, dass alle Jahrgänge wegen des Feuers heute keinen Unterricht haben. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2021 08:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz weiter unter 35

Der positive Trend hält an: In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht gesunken.Sie lag Stand Dienstagabend bei 32,4, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Montag hatte der Wert bei 33,3 gestanden. Innerhalb eines Tages kamen 201 neu gemeldete Ansteckungen hinzu. In Kliniken lagen 163 Covid-Patienten, einer weniger als am Vortag. 51 von ihnen wurden auf Intensivstationen behandelt und 37 beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2021 08:00

Giftiger Müll aus dem Libanon wird in Brunsbüttel verarbeitet

In der Sonderabfall-Verbrennungsanlage (SAVA) in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen werden in der kommenden Woche Giftstoffe aus dem Libanon verarbeitet. Sie stammen nach Angaben der SAVA aus einem Lagerhaus im Hafen von Beirut, wo es im vergangenen Sommer zu einer verheerenden Explosion gekommen war. Die SAVA wird 100 Tonnen des Giftmülls verarbeiten, der per Lkw aus Wilhelmshaven gebracht wird. Im Libanon gibt es keine geeignete Verbrennungsanlage. Die Kosten für die Entsorgung tragen die Europäische Kommission und der Libanon. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2021 08:00

Handballer aus Flensburg und Kiel kämpfen um das Finalturnier

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel kämpfen heute Abend in ihren Viertelfinal-Rückspielen um den Einzug in das Finalturnier der Champions League. Die Flensburger (20.45 Uhr) müssen gegen den dänischen Meister Aalborg HB ein 21:26 aus dem Hinspiel aufholen, der THW (18.45 Uhr) reist mit einem 31:29 im Gepäck nach Frankreich, wo es gegen Paris Saint-Germain geht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2021 08:00

Landtag in Kiel debattiert über Antisemitismus und Corona-Politik

Das Parlament in Kiel will heute ein klares Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Dazu beginnt um 10 Uhr eine Aktuelle Stunde. Hintergrund sind Vorfälle auf Demonstrationen, bei denen es um den Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Hamas ging. Weitere Themen der dreitägigen Mai-Sitzung des Landtags sind diverse Aspekte der Corona-Pandemie, unter anderem die finanziellen Belastungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2021 08:00

Indische Coronavirus-Variante: Zweiter Fall im Kreis Pinneberg bestätigt

Im Kreis Pinneberg ist ein zweiter Fall der sogenannten indischen Corona-Mutation nachgewiesen worden. Laut Kreisverwaltung handelt es sich wie im ersten Fall um einen Menschen, der aus Indien nach Deutschland zurückkam und dann in Quarantäne ging. In dieser Zeit erkrankten auch drei Familienmitglieder durch die indische Virusvariante, alle gelten mittlerweile als genesen. Die indische Mutante wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregend eingestuft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2021 06:00

Schluss mit Frust: SH ändert Terminvergabe für Corona-Impfungen

Laut Gesundheitsminister Garg können Impfwillige sich ab Anfang Juni auf dem Online-Portal des Landes www.impfen-sh.de im gewünschten Impfzentrum registrieren und bekommen dann per Zufallsprinzip baldmöglich automatisch einen Termin zugewiesen, sobald einer frei ist. Zugleich räumte der FDP-Politiker ein, dass auch weiterhin nicht jeder Impfwillige sofort einen Termin erhalten wird. "Wir werden nicht mehr Impfdosen haben, aber viele Menschen werden nicht mehr frustriert davon sein, es im Online-Portal immer wieder neu versuchen zu müssen", betonte Garg. Die nächste größere Vergabe von Impfterminen, noch nach dem bisherigen System, ist laut Garg für den 20. Mai geplant. Dann sind 75.000 Termine für die beiden folgenden Wochen verfügbar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2021 06:00

Urlauber-Ansturm zu Pfingsten in Schleswig-Holstein

Dass Urlaub seit Montag unter Corona-Auflagen wieder überall in Schleswig-Holstein erlaubt ist, hat sich herumgesprochen: So gibt es auf Sylt nach Angaben des hiesigen Tourismus-Service nur noch wenige freie Betten. Bei der Wyker Dampfschiffsreederei sind für kommenden Sonnabend schon jetzt alle Autostellplätze auf den Fähren nach Föhr und Amrum ausgebucht. Wer für einen Tagesausflug nach St. Peter-Ording kommen will, sollte sich das gut überlegen, heißt es aus der Tourismuszentrale. Der Ort werde allein wegen zahlreicher Übernachtungsgäste voll sein. Auch in der Holsteinischen Schweiz sind fast alle Betten belegt. Der ADAC rechnet mit Staus auf der A7, der A1 und den Straßen in Richtung Küste - vor allem am Freitagnachmittag, Sonnabendvormittag und Montagnachmittag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2021 06:00

Wetter

Heute nach lokalem Nebel heiter bis wolkig - mit einzelnen Schauern vor allem in den südlichen und östlichen Landesteilen. Von Dithmarschen bis Nordfriesland und Angeln längerer Sonnenschein. Weiterhin recht kühl: Höchstwerte zwischen 12 Grad in Westerland auf Sylt und 16 Grad in Bargteheide. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest mit teils starken Böen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2021 06:00

