Holstein Kiel vor historischem Aufstieg in Bundesliga

109 Jahre nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft kann Holstein Kiel heute in Fußball-Bundesliga aufsteigen. Dafür müssen die "Störche" gegen den Karlsruher SC gewinnen. Den Relegationsrang haben die Kieler schon vor dem 33. Spieltag sicher. Sollte der drittplatzierte SpVgg Greuther Fürth verlieren, ist der Aufstieg für die Kieler unabhängig vom eigenen Ergebnis sicher - der Vier-Punkte-Rückständ wäre für die Fürther nicht mehr einzuholen und Kiel wäre Erstligist - egal, wie die Partie heute ausgeht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2021 08:00

Timmendorfer Strand wählt neuen Bürgermeister

In Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein wird heute ein neuer Bürgermeister beziehungsweise eine neue Bürgermeisterin gewählt. Damit sind mehr als 7.400 Menschen aufgerufen, bis 18 Uhr ihre Stimme abzugeben. Sechs Monate nach der Abwahl des letzten, scharf kritisierten Bürgermeisters Robert Wagner (parteilos) treten zwei Frauen und drei Männer für das Amt des Verwaltungschefs an: die Christdemokratin Melanie Puschaddel-Freitag und Sven Partheil-Böhnke von der FDP, sowie Gesine Muus von der unabhängigen WUB und die parteilosen Kandidaten Guido Gummert und Sven Markus Kockel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2021 10:00

Corona in SH: Inzidenzwert sinkt auf 36,5

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Samstagabend (15.5.) 119 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag nach Daten des Kieler Gesundheitsministeriums bei 36,5 (Vortag: 39,1). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2021 07:00

Mehr als 100 Aktionen am Museumstag in Schleswig-Holstein

Am Internatioalen Museumstag wollen die Ausstellungshäuser heute zeigen, was sie zu bieten haben - das Motto: "Museen digital und analog entdecken!". Insgesamt gibt es weit mehr als 100 corona-konforme Aktionen. Zum Beispiel kostenlose Führungen durch den Steinzeitpark Dithmarschen. Oder eine Museums-Rallye für Familien durch den Eutiner Schlossgarten. Die Kieler Kunsthalle bietet einen Online-Workshop für japanische Comics an. Genaue Informationen zu allen Veranstaltungen stehen im Internet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2021 11:00

Impftermine für Ü-70 weiterhin buchbar

Auf der Internetseite www.impfen-sh.de sind noch rund 4.000 Impftermine mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson für Personen über 70 Jahre zu vergeben. Laut Gesundheitsministerium handelte sich dabei um den Rest der 10.000 Termine, die seit Freitagnachmittag freigeschaltet sind. Die Termine sollen in der kommenden Woche stattfinden. Der Wirkstoff von Johnson & Johnson muss nur einmal gespritzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2021 11:00

THW Kiel: Mit Mühe zum Sieg gegen Balingen

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga die Tabellenführung verteidigt. Beim 38:34 (21:19) gegen das Kellerkind HSG Balingen-Weilstetten hatten die "Zebras" am Sonnabend aber deutlich mehr Mühe als erwartet. 51:5 Punkte haben die Kieler nun auf dem Konto, Verfolger Flensburg kann zwar am Sonntag (in Coburg) in der Tabelle wieder aufschließen, hat aber die deutlich schlechtere Tordifferenz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2021 08:00

