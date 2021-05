Stand: 15.05.2021 11:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Impftermine für Ü-70 weiterhin buchbar

Wer über 70 Jahre alt ist und einen Impftermin haben möchte, hat jetzt noch die Chance: Auf der Internetseite www.impfen-sh.de werden weiterhin freie Termine angezeigt. Es ist der Rest der 10.000 Termine, die seit Freitagnachmittag freigeschaltet sind - es geht um Impfungen für kommende Woche mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal gespritzt werden muss. Durch eine Panne sind die Termine nicht vollständig vergeben worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2021 10:00

Modellprojekte Kultur starten

Seit vier Wochen sind in Schleswig-Holstein rund ein Dutzend Kultureinrichtungen als Modellprojekte offen. Drei Einrichtungen in Lübeck brauchten noch Zeit und legen jetzt los: die Freilichtbühne, das Theater und das Kino. Voraussetzung für den Besuch sind ein aktueller negativer Coronatest und die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2021 10:00

List auf Sylt: Kanalisation funktioniert wieder

In List auf Sylt können Menschen wieder bedenkenlos baden und duschen. Die Kanalisation ist wieder in Ordnung - die Feuerwehr hat das ölverschmutzte Abwasser heute morgen abgepumpt, sagte Bürgermeister Ronald Benck (CDU) NDR Schleswig-Holstein. Am Freitagnachmittag war Öl ausgelaufen, als es in einem alten Pumpwerk zu einer Überschwemmung gekommen war. Zeitweise waren danach rund 2.500 Haushalte vom Abwassernetz abgeschnitten, denn viel neues Abwasser hätte zu einer erneuten Überschwemmung geführt - und das Öl möglicherweise verteilt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2021 09:00

Nordbahn: Züge zwischen Elmshorn und Altona fallen aus

Pendler, die in Südholstein mit der Nordbahn unterwegs sind, müssen in den kommenden eineinhalb Wochen mehr Zeit einplanen: Von heute an fallen die Züge der RB 71 zwischen Elmshorn und Hamburg-Altona aus. Grund sind Bauarbeiten im Bahnhof Pinneberg. Zwischen Elmshorn und Pinneberg sind Busse unterwegs. Außerdem fahren die Züge der RB 61 von Itzehoe über Elmshorn nach Hamburg mit doppelter Länge. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2021 08:00

Wetter: Einzelne Schauer, Gewitter möglich

Nach einem teils freundlichen Tagesbeginn, kann es heute Nachmittag einzelne Schauer geben. Punktuell sind auch kräftige Gewitter mit Schwerpunkt zwischen Elbe und Nord-Ostsee-Kanal möglich. Von Nordfriesland bis Angeln bleibt es bis zum frühen Abend noch überwiegend trocken und länger freundlich. Höchstwerte: 12 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 16 Grad in Wittenborn (Kreis Segeberg).

