Stand: 13.05.2021 10:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Polizei kontrolliert an Himmelfahrt verstärkt

Corona macht auch vor Himmelfahrt nicht Halt - deswegen gilt nach wie vor: Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sind erlaubt. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro rechnen. Die Polizei ist über das lange Himmelfahrtswochenende mit zusätzlichen 450 Kräften im Einsatz und kontrolliert die Einhaltung der Corona-Maßnahmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2021 08:00

Neue Einreiseverordnung: Urlaub in Dänemark wieder möglich

Im Zuge rückläufiger Corona-Zahlen erleichtert die Bundesregierung das Reisen. Der neuen Verordnung zufolge fällt die Quarantänepflicht nach einem Auslandsaufenthalt durch einen negativen Antigen- oder PCR-Test weg. Geimpfte und Genesene müssen bei der Einreise nach Deutschland keinen Test vorlegen. Damit werden auch wieder mehrtägige Aufenthalte in Dänemark möglich - ohne nach der Rückkehr in Quarantäne zu müssen. Die Regelung tritt heute in Kraft, gilt aber nicht für Hochrisiko- und Virusvariantengebiete. Wer von dort zurück nach Deutschland kommt, muss sich weiterhin in Quarantäne begeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2021 08:00

Alle Tourismus-Modellregionen im Land steigen aus Projekt aus

Alle vier Tourismus-Modellregionen in Schleswig-Holstein beenden ihre Projekte am Sonntag. Weil vom kommenden Montag an ganz Schleswig-Holstein für Urlauber geöffnet werde, mache es keinen Sinn mehr, die Modellregion weiterzuführen, sagte beispielsweise Norfrieslands Landrat Florian Lorenzen (CDU). Auch Büsum (Kreis Dithmarschen), die Schleiregion mit Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und die innere Lübecker Bucht (Kreis Ostholstein) beenden das Modellprojekt. So reicht es ab Montag, dass Urlauber nur noch alle 72 Stunden einen aktuellen Coronatest vorlegen müssen, nicht mehr alle 48 Stunden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2021 08:00

Impfpriorisierung in Hausarztpraxen in SH bleibt vorerst

Der Hausärzteverband Schleswig-Holstein hatte sich für ein Ende der Priorisierung bei der Corona-Impfung ausgesprochen. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg kritisierte, dass Bayern und Baden-Württemberg bereits von der kommenden Woche an jeden Impfstoff in den Praxen freigeben wollen. Er halte ein bundeseinheitliches Vorgehen für besser, so Garg. Er habe das Thema deswegen für Montag bei der Gesundheitsministerkonferenz angemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2021 08:00

Gericht weist Klagen zu Lackschäden an Autos vom Kraftwerk Wedel ab

Seit Jahren streiten sich in Wedel Anwohner und die Betreiber des Kohlekraftwerks. Es geht um Partikelemissionen, die mutmaßlich Schäden anrichten - auf Autos, möglicherweise auch bei Menschen. Das Verwaltungsgericht Schleswig wies jetzt zwölf Klagen von Anwohnern ab - sie wollten, dass der Betreiber des Kraftwerks, das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, den Betrieb stoppt. Laut Verwaltungsgericht sind aber keine schädlichen Umwelteinwirkungen für die Gesundheit oder Sachgüter der Anwohner durch die Partikelemissionen zu erwarten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2021 08:00

Holstein Kiel - Regensburg: Vorletzter Schritt zum Aufstieg?

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kann heute das Tor zur Bundesliga ganz weit aufstoßen. Gelingt ein Sieg gegen Regensburg, wäre zumindest der Relegationsplatz schon sicher. Anstoß im Holstein-Stadion ist um 15.30 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2021 08:00

THW Kiel mit Kraftakt: Knapper Sieg gegen Paris

Der THW Kiel hat im Viertelfinal-Hinspiel der Handball-Champions-League gegen Paris Saint-Germain HB vorgelegt. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich am Mittwochabend in eigener Halle nach einer Energieleistung mit 31:29 (14:15) durch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2021 08:00

Wetter: Wolken und Regen

Heute ist es überwiegend stark bewölkt. Es gibt kaum Sonne und zeitweise kann es schauerartig regnen, es gibt aber auch mal trockene Phasen. Höchstwerte: 11 Grad in Lütjenburg (Kreis Plön) bis 13 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2021 08:00

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2021 | 10:00 Uhr